2025獅城好事連連 沉浸體驗新加坡的無限精彩

新加坡旅遊局日前舉辦2025年春酒午宴，由新加坡旅遊局副局長柯淑丹女士與大中華區首席代表兼執行署長潘政志先生共同揭開序幕，分享新加坡在永續旅遊、商務會展、及景點體驗更新三大面向的最新動態。此次活動以好「勢」、好「市」與好「事」為主題，展現新加坡的持續創新與發展，邀請台灣旅客出發獅城，探索新加坡不平凡的日常。

根據新加坡旅遊局統計，新加坡在2024 年迎來強勁的旅遊復甦，全年國際旅客入境人次達 1,650 萬，較2023年成長21%；而2024 年台灣赴新加坡旅遊人數達 403,367人次，恢復至2019年水準的 95%，展望2025年，預估國際旅客人數將達 1,700 萬至 1,850 萬人次。

新加坡旅遊局副局長柯淑丹女士於會上分享：「2024年新加坡旅遊業表現強勁，充分肯定了新加坡致力於創新與升級旅遊體驗方面的努力。展望未來，我們也將與業者夥伴們攜手前行，持續提升新加坡的國際知名度，維持多元化市場布局，並進一步強化旅遊目的地的活力，推動旅遊業的穩健成長。同時，我們將持續深耕台灣市場，推廣優質及主題性的休閒旅遊，並積極拓展會獎旅遊，進一步鞏固新加坡作為世界級旅遊目的地的吸引力。」

好「勢」連連 目標2050永續旅遊淨零碳排

新加坡積極推動永續城市發展，在 2024 年全球目的地永續發展指數（Global Destination Sustainability Index）評比中，榮獲亞太地區第一、全球第七的佳績，展現作為永續旅遊領航者的堅定承諾。

新加坡以2050年達到淨零碳排為目標，在永續旅遊領域方面，2024年也取得兩項重大進展，第一項為新加坡與全球可持續旅遊委員會（GSTC）合作，共同制定全球首個「景點標準（Attraction Criteria）」，預計2026年初正式開放全球景點申請認證。第二項為推出《MICE 場地可持續發展指南（MICE Venue Sustainability Playbook）》，為會展場館提供具體指引，涵蓋能源效率提升、廢棄物管理、節水措施等領域，進一步推動會展產業減碳。

好「市」連連 打造全球最佳會展城市

新加坡憑藉卓越的基礎設施與創新精神，在國際會議協會（International Congress and Convention Association）全球排名中位列第二，創下歷史最佳紀錄，也致力於邁向「全球最佳會展城市」。2024 年，新加坡迎來超過12場世界級會展活動，包括新加坡航空展、亞洲光電博覽會、SuperAI亞洲頂尖人工智慧大會等；作為亞太地區的會展中心，新加坡更擁有超過 1,700 個活動場地，以及6座專門建造的大型會展場館，且不斷升級商務會議所需的硬體設施，充分展現其作為國際商業樞紐的優勢。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志先生表示：「除了頂級的會展設施，新加坡亦具備卓越的便利性，從任何會展場地出發，僅需30分鐘即可抵達眾多休閒景點，讓商務旅客在繁忙行程中也能輕鬆探索獅城魅力。展望2025年，新加坡將持續拓展會展版圖，預計將迎來更多國際級盛事，期待能吸引更多台灣企業及商務團體前來，感受世界級的商務與文化魅力。」

好「事」連連 不只景點更是世界級娛樂與盛事焦點

新加坡以其高度的城市綠化率聞名，在繁華的都市景觀中巧妙融入綠意，並結合永續發展的理念。除了2023年重新開幕的飛禽公園（Bird Paradise），萬態保育集團於3月正式開放全新的亞洲雨林探險園（Rainforest Wild），這是亞洲首座以探險為主題的動物園。

此外，悅榕莊在新加坡的首家飯店—萬態雨林悅榕莊（Mandai Rainforest Resort）也將於今年開幕，該度假村在設計上模仿熱帶雨林的涼爽氣候，並運用雨水循環再利用技術，為旅客提供更加永續和舒適的入住體驗。而聖淘沙名勝世界旗下的S.E.A海洋館的擴建工程也將於今年完工，其規模預計將擴大三倍並更名為「新加坡海洋館」，計畫於2025年7月試營運。

新加坡也持續擴展在IP合作方面的布局，為旅客帶來更多令人期待的娛樂活動。2025年，眾所期待的迪士尼探險號（Disney Adventure）郵輪將於12月15日展開亞洲首航；而新加坡環球影城也於近期開幕全新小小兵樂園（Minion Land），為親子旅客帶來無限歡樂。除了這些精彩體驗，2025年 F1 新加坡航空大獎賽將於10月盛大登場。今年賽事重磅邀請傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）與韓流天王 G-Dragon 登台，將再度點燃濱海灣街道賽道的璀璨夜空，吸引全球車迷目光。而全球首個區域性保時捷體驗中心（Porsche Experience Centre） 將於2027年落腳新加坡樟宜展覽中心旁，並設計一條2公里長的專用操控賽道，為城市注入更多速度與激情。