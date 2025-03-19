比特犬在日本傷人 飼主被控重大過失傷害罰款11萬

台灣飼主所養的比特犬2度咬傷人引發關注，日本也曾傳出數起比特犬逃脫與傷人案例。2022年在日本有比特犬因飼主鬆開牽繩，咬傷一名女性的手臂；今年3月判決出爐，飼主被以重大過失傷害等罪名起訴，罰款50萬日圓（約新台幣11萬元）。

比特犬在英美等部分國家和地區被列為「危險犬種」，禁止飼養。日本的法律雖未禁止飼養，但各都道府廳、市區町村可能把比特犬列為「特定犬」，規定必須關在籠內飼養。

比特犬在日本也時傳逃脫與傷人案例。曾有比特犬從家中逃走，全村居民都收到警告；還有一名飼主因為鬆開比特犬的牽繩，被罰款50萬日圓。

事件發生在2022年12月31日，地點是橫濱市南區一棟公寓的地下停車場。傷人的比特犬之前就曾多次攻擊其他狗，因此收到犬隻培訓學校的警告，但飼主還是沒有拉好牽繩，導致比特犬咬傷一名41歲女性的右手臂，傷勢需3週才能痊癒。68歲飼主事後被以重大過失傷害等罪名起訴。

根據今年3月出爐的判決結果，法院認為，「該犬未經適當管教，且被告明知其具有攻擊性，仍然鬆開牽繩」，批評飼主有重大過失。

另外，2023年1月20日晚上，被告外出散步時又沒有牽好比特犬，導致牠發動攻擊，咬傷一名42歲女性的左腿，傷勢需1個月才能痊癒。在這之前的1週左右，同樣一隻狗也曾咬傷路人，可說是犯案不斷。

根據問訊內容及判決書，這隻比特犬為雌性，體長約85公分，當時約8、9歲。飼主有多年養狗經驗，他表示，「因為是鬥犬讓人害怕，沒有人願意飼養」，因此他在2022年2月左右收養牠。