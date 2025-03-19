愛心縫製衣服 教會團體整合志工資源

每一件衣服的背後都有上帝的愛在裡頭。美國基督教慈善團體透過邀請志工協助縫製衣服的活動，結合眾多教會與非營利組織的力量，已為全球貧困女孩發送近400萬件洋裝。

捐贈洋裝將近400萬件

據《基督教郵報》報導，由「國際女性希望組織」(Hope 4 Women International)推動的「為全球女孩縫製洋裝」活動，從2009年成立以來已發送超過300萬件由各地志工親手製作的洋裝。負責人瑞秋·艾格姆·西納德表示，發起這項活動的原因是她多次前往烏干達，看見當地女孩衣不蔽體、衣服破舊不堪，因而有感而發決定推動這項活動。她表示，目前活動發放的洋裝數量將突破400萬件，而且衣物來自世界各地的捐贈者。

她表示，「許多參與縫製的人發現，參與後讓她們生活有了目標，一些原本陷入抑鬱的女性，現在積極生活縫製洋裝，為貧困的女孩禱告並祝福這些洋裝的主人。」

亞利桑那州奧羅谷市的奧羅谷拿撒勒教會（Oro Valley Church of the Nazarene）也是參與此計畫的教會之一，從2012年開始就開始投入縫製洋裝。教會牧師大衛·希利斯表示，「這項活動幫助信徒發揮恩賜，實踐宣教使命」。他並指出，教會在加入第一年時只縫製138件洋裝，但到目前已縫製超過2萬8千件洋裝。



加拿大勒杜克宣道會(Leduc Alliance Church)也是參與該計畫的教會之一，負責人凱西·德雷德表示，「我們成立了許多縫紉小組並鼓勵會友自行縫製。有些人得知我們的事工後，還主動將縫製好的洋裝寄給我們幫忙分發出去。」

投入志工獲得意外捐款

據《AZ Family》報導，住在亞利桑那州的海倫也是參與縫製衣服的志工之一，她經常自己花錢或透過朋友的捐款來購買縫製所需的布料。她的好友艾莉西亞表示，「海倫內心深處所希望的，就是為世界上每一個人帶來愛與幸福。」她並補充說，海倫每天會花大約6小時縫製洋裝。

也因為海倫的奉獻，稍早一家當地汽車銷售公司答應提供5000美元的捐贈，頓時讓海倫激動不已，「真是太棒了！你知道我們用這筆錢能縫製出多少件洋裝嗎？上帝總是賜給我們意想不到的環境，讓我們遇見不同的人，並為他們做美好的事情。」

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