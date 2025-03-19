日本規模4.7近海地震無海嘯威脅 石川縣最大震度4

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本放送協會（NHK）報導，能登半島近海今天下午1時25分（台北時間中午12時25分）左右發生推估規模4.7地震，最大震度4出現在石川縣。這起地震不會帶來海嘯威脅。

根據氣象廳觀測，這起地震推估規模4.7，震央位於能登半島外海，深度約10公里。

最大震度4出現在石川縣志賀町；石川縣中能登町、羽咋市、寶達志水町、河北市測得震度3；北陸地區各縣，以及新潟縣、岐阜縣、滋賀縣、長野縣等地也測得震度2或1不等。

地震 日本 海嘯

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