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世界氣象組織：2024破高溫紀錄 加速冰河融化

中央社／ 新加坡19日綜合外電報導

聯合國世界氣象組織（WMO）今天表示，溫室氣體濃度創紀錄，助長2024年氣溫達到歷史新高，導致冰河和海冰加速融化，推升海平面，並使全球更接近關鍵的暖化臨界點。

路透社報導，世界氣象組織在年度氣候報告中表示，去年全球年均溫比工業化前水準高出攝氏1.55度，比先前2023年創下的紀錄多攝氏0.1度。

根據2015年巴黎協定（Paris Agreement），各國同意致力將氣溫增幅限制在比1850年至1900年平均氣溫高攝氏1.5度內。

世界氣象組織表示，初步估計目前長期平均氣溫上升幅度在攝氏1.34度至1.41度之間，接近但尚未超過巴黎協定設定的上限。

世界氣象組織的科學協調員兼報告主要作者甘迺迪（John Kennedy）表示：「需要明確指出的是，單單一年超過攝氏1.5度，並不意味著已經正式超越巴黎協定中設定的上限。」

報告指出，去年全球氣溫上升的原因可能還包括其他因素，例如太陽週期變化、大規模火山爆發和冷卻氣溶膠減少。

儘管少數地區氣溫有所下降，極端天氣在全球造成嚴重影響，乾旱導致食物短缺，洪水和野火迫使80萬人流離失所，創下自2008年開始記錄以來最高。

海洋熱含量也達到歷史新高，且暖化速度正在加快，海洋中的二氧化碳濃度上升也促使酸化程度加劇。

冰河和海冰繼續快速融化，促使海平面達到新高。根據世界氣象組織的資料，從2015年到2024年，海平面平均每年上升4.7公釐，高於1993年到2002年的2.1公釐。

巴黎協定 暖化 氣溫

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