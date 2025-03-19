快訊

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

3.1萬頁揭古巴蘇聯早知情？甘迺迪遇刺文件完整上線 最新機密曝光

金秀賢被爆恐「放鳥高雄櫻花季活動」賠3000萬 主辦單位回應了

英國禁養比特犬 專家指犬隻是否危險與飼主養成有關

中央社／ 倫敦18日專電
英國禁養比特犬。2023年5月，東倫敦發生2隻與比特犬血緣相近的斯塔福郡鬥牛㹴犬攻擊其他寵物犬並導致飼主受傷的事件，警方當場射殺2隻鬥牛㹴犬。有民眾事後在案發現場為相關犬種請命，呼籲勿「品種霸凌」、「以貌取狗」。攝於2023年6月。中央社
英國禁養比特犬。2023年5月，東倫敦發生2隻與比特犬血緣相近的斯塔福郡鬥牛㹴犬攻擊其他寵物犬並導致飼主受傷的事件，警方當場射殺2隻鬥牛㹴犬。有民眾事後在案發現場為相關犬種請命，呼籲勿「品種霸凌」、「以貌取狗」。攝於2023年6月。中央社

台灣有比特犬2度咬傷人，後續該如何處置引爭議。在發生數起人類遭攻擊、甚至因而死亡的案例後，英國已分別於1991年和2024年禁止持有及銷售比特犬和血緣相近的XL型惡霸犬（XL Bully）。

英國法規禁止持有的「危險犬種」另有日本土佐犬（Japanese Tosa）、阿根廷杜告犬（DogoArgentino），以及巴西菲勒獒犬（Fila Brasileiro）。比特犬（Pit Bull Terrier）和惡霸犬則屬英美系犬種。

考量品種定義難度、混種等因素，英國政府在官網指出，個別犬隻是否適用禁令，主要取決於該犬隻的生理特徵，不受限於品種名稱。

此外，有專家指出，飼主本身也可能影響犬隻的危險性。

根據法規，若特定犬隻屬遭禁犬種，即便牠未展現危險行為、沒有民眾檢舉，警方和地方政府仍有權將牠帶走、與飼主分開。

警方或地方政府的犬科專家接著將判定犬隻所屬種類、是否有危害公眾安全的疑慮。若專家判定有安全疑慮，則警方或地方政府應向法院申請沒入犬隻。

一旦法院判決支持警方或地方政府的鑑定結論，犬隻將依法被「銷毀」（destroyed），安樂死處置，飼主則可被處以「金額無上限」的罰金，或者/以及最長6個月的徒刑。

若犬隻已在公共場所對民眾造成直接的安全威脅，警方有權當場開槍「銷毀」。

不過，具「豁免證明」的民眾可合法持有比特犬等遭禁犬種。「豁免證明」目前僅可透過法院判決取得，且飼主負有舉證責任，必須證明犬隻不適用禁令、不具危險性。

不過，取得「豁免證明」的條件包括犬隻已接受去勢手術、植入有助追蹤管理的微型晶片、在公共場所隨時繫上狗繩並戴上口套。

飼主則必須超過16歲、為犬隻保險（以防犬隻攻擊傷害他人）、即時更新犬隻和飼主登記資料，並隨時接受警方或地方政府查驗「豁免證明」。

比特犬、惡霸犬等犬種是否「天生就比較危險」至今仍引發各界討論。有統計資料指出，儘管在寵物狗的占比遠低於10%，在人類遭犬隻咬傷送醫治療的案例中，超過一半是和比特犬有關。

不過，部分專家指出，相關犬種多與人類歷史上的「鬥狗」活動或獵捕行為有關。牠們對其他動物不排除有較明顯的攻擊性，對人類則取決於飼主提供的生長教養環境。

從品種選育的角度出發，資料顯示，雖然用於「鬥狗」的犬種往往講求侵略性與攻擊能力，但「不受控」或難以被人類控制的犬隻通常不會在品種選育受青睞。具備相關知識與適當的訓練能力，是成為這類犬種飼主的必要前提。

根據英國廣播公司（BBC）2024年12月下旬發布的調查報導，自2023年12月底開始禁售、2024年2月起禁養XL型惡霸犬以來，英國平均每月有超過100隻「危險犬隻」遭「銷毀」。

英國實施XL型惡霸犬禁制令的地區為英格蘭和威爾斯。這2個地區的警方告訴BBC，自從法規禁養犬種名單新增XL型惡霸犬後，警方為暫時安置遭扣押、等待法院宣判的數以千計犬隻，費用支出一年內驟翻6倍，達2500萬英鎊（約新台幣10億7000萬元）。

由於鑑定專家不足，許多犬隻被迫待在收容所長達數月，不少收容設施更是「狗滿為患」。

前專業訓犬師歐梅拉（Ryan O'Meara）告訴BBC，任何未聚焦改善飼主行為與飼養標準的法規，終究會失敗。

他說：「解決問題的正確方式是實施對飼主的強制訓練和測驗。」

BBC 比特犬 英國

延伸閱讀

比特犬傷人 呂秋遠：飼主最需要反省 不適合再還給他

比特犬傷人惹議 獸醫師籲專案處理暫緩討論安樂死

比特犬11天2度咬人 陳宥丞要求公開事件處理流程調查報告

跳車窗傷人比特犬沒入 飼主：不會提訴願阻止、明天繳清20萬

相關新聞

英國禁養比特犬 專家指犬隻是否危險與飼主養成有關

台灣有比特犬2度咬傷人，後續該如何處置引爭議。在發生數起人類遭攻擊、甚至因而死亡的案例後，英國已分別於1991年和202...

印尼曾有比特犬攻擊保全 飼主面臨5年以上徒刑

台灣飼主所養的比特犬2度咬傷人引發關注。印尼近年也曾發生多起比特犬傷人案例，其中2018年雅加達1隻比特犬攻擊保全，導致...

禧年大翻新！「轉變中的羅馬」和深植的宗教精神

2024年12月24日，教宗方濟各按照詔書《望德不使人蒙羞》的內容，開啟聖彼得大教堂的聖門，正式宣布禧年開始。在前一天，義大利當局及羅馬市府，也以他們自己的獨特方式，宣告羅馬已準備好接下來為期一年的禧年活動：為新的庇護廣場（Piazza Pia）舉辦啟用儀式。

天主教年輕化 梵蒂岡把教堂變身「麥塊」遊戲

為拉近天主教信仰與年輕人的距離，梵蒂岡與微軟熱門電玩「麥塊」（Minecraft）合作，推出「彼得在這裡」（Peter ...

日本公園乾淨又安全卻沒靈魂？遊具單一規則多 專家點出隱憂

根據日媒「現代ビジネス」報導，與其他先進國家相比，日本的公園在設施多樣性和材質選擇上存在明顯差異，這可能限制了孩子們的成長與發展。東京科學大學副教授北村匡平在其著作《遊戲與利他》中提到，日本在公園設施上的投入意識相對薄弱，與德國等國家形成鮮明對比。

第一個完成任務的私人登月器 「藍色幽靈」壽命告終

私人公司登月器 「藍色幽靈號」在月球上的危海(Mare Crisium)地區進行兩周實驗，完成太空總署委辦的任務後，電力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。