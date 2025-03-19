印尼曾有比特犬攻擊保全 飼主面臨5年以上徒刑

台灣飼主所養的比特犬2度咬傷人引發關注。印尼近年也曾發生多起比特犬傷人案例，其中2018年雅加達1隻比特犬攻擊保全，導致保全受重傷，狗主人因過失傷害須承擔刑事責任，面臨5年以上徒刑的懲罰。

印尼過去幾年至少發生6起以上比特犬傷人事件，最近一起是2024年11月日惹（Yogyakarta）1名正拿著鐮刀除草的男子，突遭美國公民飼養的比特犬咬傷左耳，並造成頭部嚴重瘀青。

報導指出，當時美籍飼主試圖拉住牽繩，但因比特犬力氣過大，而無法制止比特犬對男子的攻擊。而被咬的印尼男子則受到驚嚇，在揮動鐮刀的過程中，不慎砍傷比特犬。男子與飼主雙方後來達成和解落幕。

羅盤報（Kompas）曾統計過去曾發生的5起比特犬傷人事件，包括2019年棉蘭（Medan）1名7歲男孩，被父親的朋友所寄養的比特犬攻擊，導致臉部和下巴受傷。

同年，1名住在南蘇拉威西省錫江（Makasaar）的村民，遭鄰居飼養的比特犬攻擊，當時比特犬突然掙脫牽繩，咬傷該村民，導致重傷送醫。

2018年底，1隻未繫牽繩的比特犬攻擊1名住宅區的保全，導致保全深受重傷，其腿部、耳朵和胸部都有傷口。

據保全的說法，事發時，他斥責該飼主未幫其比特犬繫上牽繩，並提醒可能危及居民安全，隨後就遭到比特犬的攻擊。

事發1個月後，飼主被控故意指示自家比特犬攻擊他人，涉嫌過失傷害等罪，面臨5年以上徒刑的懲罰。

更早前，2018年東爪哇省1名73歲的村民，遭到2隻比特犬攻擊死亡。事發時，該村民正獨自在田裡，卻突遭2隻比特犬攻擊，渾身是血，送醫後因傷重不治。

飼主向警方表示，他養的2隻比特犬是為了看守雞舍。

另外，2017年1名家住瑪琅（Malang）的8歲男孩在家玩耍時，突遭家中飼養的比特犬咬到脖子，傷重不治。該比特犬隨後被警方帶走。