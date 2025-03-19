匈牙利國會通過法案禁同志遊行 群眾堵橋抗議

中央社／ 布達佩斯18日綜合外電報導

匈牙利國會今天通過法案，禁止LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）族群舉行驕傲遊行，引發群眾在首都布達佩斯市中心堵橋，抗議執政黨快速審批修法

綜合路透社和法新社報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）所屬的青年民主黨（Fidesz）在國會擁有絕對多數，昨天提出法案禁止年度驕傲遊行（Pride march，或稱同志遊行），理由是這種遊行可能對兒童造成傷害。執政的青年民主黨今天透過快速審批程序通過立法。

這項法案在擁有199個議席的國民議會（NationalAssembly）以136票贊成、27票反對、其他棄權的表決結果通過。

奧班經常批評LGBTQ+族群，近年來以「保護兒童」名義逐漸剝奪他們的權利。這位民族主義領導人在社群平台X上寫道：「我們不會讓覺醒（woke）意識形態危害我們的孩子。」

通過的法案規定「禁止舉行違反（2021年一項法律）集會」，這項法律禁止向未成年人「宣傳和展示」同性戀。

法案涵蓋多項修法，包括有關集會權利的法律，法律現在規定唯有「尊重兒童身體、心理和品行正當發展權利」的活動才能舉行。違禁活動的主辦單位或參與者可能面臨最高500歐元（約新台幣1.8萬元）罰款，警方獲准以臉部辨識工具來確認潛在違法者。

反對修法的群眾今天在國會外集會抗議，之後遊行到瑪格麗特橋（Margaret Bridge），數千名示威者高喊「集會是基本權利」，警方在現場拉起封鎖線。

40歲工程師多納特（Laszlo Donat）告訴法新社，他參加集會是因為「我們在匈牙利已經受夠了」，還說現在是時候「恢復民主」，「換掉這個…腐敗、流氓、黑手黨體制」。

布達佩斯自由派市長也批評這項法案，在野小黨「動能黨」（Momentum）議員則在投票過程中點燃煙霧彈，並在議場散布奧班和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）接吻的合成照。

遊行主辦單位表示，他們不怕禁令，仍計劃在6月28日舉行第30屆布達佩斯驕傲遊行活動。

修法 匈牙利 法律

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