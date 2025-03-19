美向薩爾瓦多「出租監獄」關押黑幫 法界憂國際訴訟

中央社／ 瓜地馬拉市18日專電

美國政府支付600萬美元（約新台幣2億元）將委內瑞拉黑幫成員，送到薩爾瓦多監獄關押，不只在美國當地引起爭議，薩爾瓦多媒體和法界人士也質疑，這種出租監獄的政策不只沒有法律依據，未來還可能面對國際訴訟問題。

薩國媒體「今日日報」（El Diario de Hoy）引述該國律師安納亞（Enrique Anaya）的分析指出，這些遭美國驅逐出境的黑幫成員，無論國籍為何，既沒在薩爾瓦多犯罪遭起訴，也沒有經過薩國法院判決，就被關進薩國監獄，不只沒有任何法源依據，美國和薩爾瓦多出租監獄的協議更是「漏洞百出」。

安納亞質疑，「這些被送到薩爾瓦多監獄的黑幫成員，未來要由美國法官還是薩爾瓦多法官審判？哪一個國家的司法系統又來監督他們是否服刑？」並直言這樣不符法律程序，未來會引起來自國際四面八方的法律訴訟。

除了協助美國關押黑幫成員外，薩爾瓦多政府執法和「反恐怖主義監禁中心」（Terrorism ConfinementCenter，CECOT）監獄迫害人權的議題，再次受到國內外批評。

「國家報」（El Pais）指出，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）為了打擊黑幫犯罪，從2022年3月宣布緊急狀態以來，已經逮捕超過8萬4000人，超過總人口的1%，也讓薩爾瓦多成為世界上「監禁率」最高國家。「反恐怖主義監禁中心」在2023年啟用後，更成為關押罪犯的大本營，其中許多人未經法律程序判決，造成冤獄不斷。

「國家報」專訪受害的薩國家庭，身為母親的寇蒂茲（Delmy Cortez）表示，她的兒子2022年6月外出途中，在足球場附近遭到警方以「非法集團成員」罪名逮捕，之後音訊全無，而女婿也在之後遭到警方關押。另一位親戚則是從農田工作結束返家途中，因攜帶大型食物容器，被警方指控「供應食物給幫派」也遭到逮捕。

寇蒂茲居住的Bajo Lempa地區，3年來已經有超過111名年輕人被逮捕，該地區的母親們組成自救會向外界求援，甚至前往監獄打聽找尋孩子，但大多是下落不明，或是被告知要漫長等待，不知何時會進行的法律程序。

「國家報」也披露，政府要求員警必須達成逮捕的「配額」，導致許多無辜民眾被逮捕充數。甚至指控軍隊濫用權力，例如要求女性家屬進行「性交易」以換取家人自由，或是僅憑莫須有的罪名，便隨機逮捕年輕人。

雖然在鐵腕打擊犯罪下，薩爾瓦多治安大幅改善，幫派犯罪謀殺率降至史上新低，布格磊的聲望也居高不下。但在數以千計的冤獄和濫權的受害案例不斷出現，「國家報」提出警告，薩爾瓦多的治安奇蹟如今成為人民的夢魘，更付出人權的代價。

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