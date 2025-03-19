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天主教年輕化 梵蒂岡把教堂變身「麥塊」遊戲

中央社／ 羅馬18日專電
梵蒂岡與微軟熱門電玩「麥塊」（Minecraft）合作，18日舉行記者會宣布推出「彼得在這裡」遊戲，以趣味科技方式介紹聖伯多祿大教堂的歷史與建築藝術之美。中央社
梵蒂岡與微軟熱門電玩「麥塊」（Minecraft）合作，18日舉行記者會宣布推出「彼得在這裡」遊戲，以趣味科技方式介紹聖伯多祿大教堂的歷史與建築藝術之美。中央社

為拉近天主教信仰與年輕人的距離，梵蒂岡微軟熱門電玩「麥塊」（Minecraft）合作，推出「彼得在這裡」（Peter ishere）遊戲，以趣味科技方式介紹聖伯多祿大教堂的歷史與建築藝術之美。

梵蒂岡今天與微軟（Microsoft）代表共同舉行國際記者會。出席者包括聖伯多祿大教堂總鐸甘貝蒂（Mauro Gambetti）樞機主教，教廷文化教育部常務次長波瓦尼（Carlo Maria Polvani），微軟Minecraft教育部門負責人馬修斯（Allison Matthews）等。

甘貝蒂致詞時表示，這款電玩讓兒童透過遊戲方式認識聖伯多祿大教堂（Basilica di San Pietro），還可以在電玩當中嘗試建構或修復教堂，可說是寓教於樂，「我也相信孩童透過這款遊戲體驗，能在靈性上與天主更親近。」

教宗方濟各2月14日開始住院迄今，外媒詢問梵蒂岡在此沉重時刻推出趣味計畫，是否備感困難。甘貝蒂回應表示，此計畫已籌備很久，「當時還沒有處在這個（教宗生病）陰影之下」，但他想像若教宗方濟各此時在現場，也會說「你做對了、你做得很好」，因為教宗即使在當下情況，也活出了信仰的見證。

甘貝蒂解釋，天主教徒看重的是永恆之事，因此在人類肉體生活中，不論是處於考驗或快樂的時刻，「天主的工作都在另一個層次」。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）以錄影方式致詞指出，這個計畫最具意義之處，是能更進一步把聖伯多祿大教堂推廣到全球，透過網路連結到所有筆電、手機上，全世界每個國家的孩子，都有機會認識關於聖伯多祿教堂的文化、信仰、歷史遺產。

馬修斯在現場放映一段「彼得在這裡」的電玩示範影片，她表示，玩家可透過遊戲互動穿越時空，了解聖伯多祿教堂的歷史與現在，玩家也必須研究關鍵文物、運用模擬AI工具，來達成修復教堂的任務；遊戲並為教育工作者提供了許多可下載的教學資源。

記者會特別邀請羅馬一所馬西莫天主教學校（ Istituto Massimo）的學生，到現場示範遊戲。義大利學生Riccardo向中央社表示，這款遊戲就算對於土生土長的羅馬人也很有意義，因為可以讓他認識聖伯多祿教堂的歷史，「我覺得這款遊戲充滿教育性，對學校很有用。」

平常就熱愛玩Minecraft的義大利學生Leonardo也向中央社表示，他很喜歡這款遊戲的設計，當玩家在遊戲中戴上目鏡修復物件時，會穿越到古羅馬時代，看到聖伯多祿教堂原始建築面貌，脫下目鏡又會回到現代，玩家要試圖用庫存中的方塊材料修復教堂。

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