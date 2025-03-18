快訊

美股早盤再現賣壓！台積電ADR跌近3% 黃仁勳開講前NVIDIA重挫4%

找到了！東湖國小女童放學失蹤6小時 晚間平安尋獲正返家

高以翔猝逝6年…前女友Bella結婚了！曬合照甜喊：他是我最深依賴

印尼不只狗咬人 蟒蛇吞人遭剖肚、鱷魚傷人頻傳

中央社／ 雅加達18日專電

台灣發生比特犬跳出車窗外咬傷人，引發矚目。印尼也曾發生各種動物傷人事件，包括感染狂犬病的流浪狗咬人後遭撲殺；蟒吞噬婦人後遭民眾剖開蛇肚，找回受害者遺體；鱷魚攻擊人類頻傳引發關注。

印尼為全球穆斯林人口最多的國家，因此流浪狗較為少見，這是因為伊斯蘭文化中視狗為穢物。不過，以印度教為主的峇里島，則經常傳出流浪狗咬人事件，其中許多流浪狗患有狂犬病，當局通常會撲殺感染狂犬病的犬隻。

峇里島最近一起犬隻咬人事件發生在3月中，有8人被一隻具有攻擊性的狗咬傷，當局檢測後，發現該狗患有狂犬病。

根據當地衛生局數據，截至去年9月，已有近4萬人被染有狂犬病的動物咬傷，其中約90%都是被狗咬傷。

澳洲廣播公司（ABC）去年報導，峇里島居民不知如何處置自家染上狂犬病的狗，因此只要家裡的寵物犬生病就會遭遺棄，「像是被丟在市場、海灘或寺廟」。

過去也曾有台灣人在峇里島被狗咬傷，2015年一名女遊客在海神廟被狗追逐，左小腿與腳踝被咬傷，就醫後確認是狂犬病，攻擊她的狗遭到撲殺。

另外，印尼也曾多次發生蟒蛇攻擊人的案例。去年6月，南蘇拉威西省一名50歲的婦女被發現遭一條蟒蛇吞噬身亡。

當時報導指出，村民們先是看到一條身體膨脹的大蟒蛇，因此懷疑蟒蛇可能吞下該婦女，隨後他們將蟒蛇綁起來，並切開牠的身體，隨即發現法莉達的遺體。

更早前，2017年西蘇拉威西省也有名25歲農民遭一條巨蟒吞食，村民剖開蛇肚後，找到他的遺體，並把巨蟒屍體安葬在農民遇害處附近。村民相信，這樣才不會遭到蟒蛇同類報復。

除了蟒蛇攻擊事件，印尼鱷魚攻擊人類案件最近也引發關注。

美聯社17日報導，2024年印尼發生179起鱷魚攻擊事件，導致92人死亡，是全世界最多，但因當局1999年起將鱷魚列為保護動物，不可隨意獵殺，因此居民也只能自己多加小心。

印尼 狂犬病

延伸閱讀

中國傾銷衝擊印尼 紡織業台商：憂大規模裁員引暴動

印尼年度盛事齋戒月公路回堵 12人不耐大塞車之苦死在車陣中

赴東南亞開拓市場信心被毀！越泰經驗7年台籍高管無言僅剩「二字」

印尼女移工上網自學當密醫…診間爆滿 法官輕判不驅逐：影響有限

相關新聞

巴黎老牌劇院被迫關閉…遭上百名年輕移民占據數月 警強制驅離

法國巴黎警方今天表示，數百名年輕移民自去年12月開始占據巴黎市中心的1座老牌劇院，要求庇護和食物，也導致劇院被迫關閉，警...

來自丹麥飛機在瑞士墜毀 警方：機上所有人已死亡

瑞士東部格勞賓登邦（Graubuenden）警方今天表示，1架來自丹麥的飛機昨晚在瑞士墜毀，據信有3人死亡

MLB東京開幕戰適逢櫻花季 為日本旅遊業錦上添花

闊別四年後，美國職棒大聯盟（MLB）再度移師東京舉行開幕戰，此時適逢日本櫻花盛開的旅遊旺季，在日圓貶值帶動外國遊客數量創...

明明省時又便利…洗碗機成「尷尬家電」難普及 日本家庭2特點是關鍵

在歐美家庭普及率高達七成的洗碗機，在日本卻始終難以普及。根據日媒「President online」報導，內閣府在2024年3月的調查，日本家庭的洗碗機普及率僅有37.3%，遠低於其他主要家電如洗衣機、冰箱與微波爐。即便這項家電能有效減少家事負擔、提升生活品質，許多日本家庭依然選擇不購買。究竟是什麼因素導致這種現象？

比特犬撕咬肢解73歲鄰居老婦…體內驗出毒品 飼主下場出爐

台北市發生同一隻比特犬，11天內兩度「開窗跳車咬人」事件，引發關注。在美國俄亥俄州也發生一起比特犬攻擊事件，一名73歲婦人在進行園藝工作時，遭鄰居的兩隻比特犬攻擊致死，屍體更遭到肢解。事後警方在比特犬體內發現毒品成分，最終飼主被判過失殺人罪，目前等待宣判中。

4歲女童喝冰沙昏迷！醫指1成分導致中毒 專家籲設年齡限制

不要太早讓孩子接觸加工食品！英國一名女童因為喝了「冰沙」而癱軟、失去意識，送醫後發現是冰沙裡的成分導致低血糖休克，研究人員呼籲這種飲料應該要有年齡限制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。