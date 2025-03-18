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MLB東京開幕戰適逢櫻花季 為日本旅遊業錦上添花

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
闊別四年後，美國職棒大聯盟（MLB）再度移師東京舉行開幕戰。 路透
闊別四年後，美國職棒大聯盟（MLB）再度移師東京舉行開幕戰。 路透

闊別四年後，美國職棒大聯盟（MLB）再度移師東京舉行開幕戰，此時適逢日本櫻花盛開的旅遊旺季，在日圓貶值帶動外國遊客數量創下歷史新高之際，這股大聯盟熱潮將刺激國內消費，為日本旅遊業榮景錦上添花。

彭博資訊報導，對於日本棒球迷來說，東京系列賽可能是他們親眼見到本國旅外大球星的稀有機會，這些家喻戶曉的球星包括洛杉磯道奇隊的大谷翔平和佐佐木朗希，以及芝加哥小熊隊的鈴木誠也。

日圓貶值和薪資相對較低，削弱了日本人出國旅遊的意願。根據外務省的數據，目前僅17%的日本人擁有護照，而根據美國國務院的數據，大約半數美國人擁有護照。此外，南韓和新加坡等鄰近國家的出國旅遊人數，如今幾乎都已恢復到新冠疫情前的水準，但去年日本的出國旅遊人數僅為2019年的65%。

日本最大旅行社JTB公司的發言人表示，可以理解日本人出國旅遊時面臨的財務限制，但相信情況會改變。同時，該公司也透過提供不同價位的產品，滿足注重成本的旅客的需求，包括與大聯盟合作為球迷提供包含道奇隊門票、商品和接駁車的套裝行程。

對於無法買到大聯盟開幕系列賽門票的美國球迷來說，道奇和小熊與日本巨人、阪神隊的表演賽，也是個不錯選擇。在西雅圖的39歲軟體工程師諾維耶利以每張50美元的價格買到表演賽門票後決定前往日本。他說，「以最近道奇隊比賽門票的行情來看，這個價格相當便宜」。

對美國球迷來說，東京系列賽的另一大吸引力就是球場上的小吃，當地的食物價格通常只有美國國內的一半，甚至更低。以現行匯率計算，東京巨蛋一盒六顆裝的章魚燒售價不到5美元，而在洛杉磯約需14美元。

購買道奇隊季票的雷克班德女士說，她上周六和丈夫及朋友一起在東京觀賞了表演賽，他們享用了炸雞、天婦羅、地瓜、和牛、章魚燒，還喝了飲料，花費不到100美元。

東京系列賽的門票很快就銷售一空。截至上周四（13日），轉售代理商Stubhub.com上出售的開幕戰門票價格，從上層看台頂排座位的261,000日圓（1,750美元）到本壘後的看台座位170萬日圓不等。

對日本棒球迷來說，今年的東京系列賽可能是他們親眼見到本國旅外大球星的稀有機會，包括洛杉磯道奇隊的大谷翔平和佐佐木朗希等人。 路透
對日本棒球迷來說，今年的東京系列賽可能是他們親眼見到本國旅外大球星的稀有機會，包括洛杉磯道奇隊的大谷翔平和佐佐木朗希等人。 路透

出國旅遊 日本 美國

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