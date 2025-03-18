新加坡公共空間遛狗要繫繩 飼主違規可罰逾12萬元

在新加坡公共場所遛狗，飼主須為犬隻繫繩，並確保犬隻受到適當控制，違規者可被處以最高新幣5000元罰款（約新台幣12萬3800元）。若犬隻傷人， 飼主也需向傷者支付最高新幣2000元（約新台幣4萬9500元）賠償。

去年底，一名新加坡男子帶著飼養的鬥牛㹴在戶外活動，沒有為其繫繩和戴嘴套，隨後鬥牛㹴攻擊路過的柴犬，也導致柴犬飼主被拖拉至路面受傷。鬥牛㹴飼主遭罰新幣4500元。當時法庭文件顯示，飼主曾在2022年12月至2023年9月間，數次未遵守繫繩和戴嘴套的規定。

新加坡國家公園局動物與獸醫事務組曾發聲明表示，飼主在公共場所為犬隻繫繩，遇到其他寵物，在互動前應徵得寵物主人同意；飼主與未飼養寵物的人會面時，也應將犬隻帶在身邊保持距離。按照規範，除了鬥牛㹴，杜賓犬、德國牧羊犬、獒犬及相關混血犬等特定狗種，也須在公共場所戴上嘴套。

2020年新加坡宏茂橋一隻雪納瑞犬咬傷居民，國家公園局向飼主開罰，並指示飼主須帶這隻狗接受強制訓練。

根據新加坡法規，在公共場所，飼主須為狗繫繩，違規者可被處以最高新幣5000元罰款。若飼養的犬隻傷人，也需向傷者支付最高新幣2000元的賠償，治安法庭（Magistrate’s Court）亦可對涉案犬隻判死。

正氣律師事務所創辦人蕭錦耀曾在聯合早報報導中表示，受害者可對飼主提起民事訴訟，索賠範圍不只醫療費，也包括收入損失等。

此外，想在新加坡飼養貓狗也有相關規範，聯合早報等當地媒體報導，新加坡當局去年指出，所有寵物貓須在2年過渡期內申請執照和植入微晶片，以利當局追蹤貓隻。飼主在申請執照前須上網完成寵物飼養課程，首次為寵物狗申請執照者同樣須完成課程。