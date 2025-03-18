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4歲女童喝冰沙昏迷！醫指1成分導致中毒 專家籲設年齡限制

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名女童喝冰沙陷入昏迷。示意圖／ingimage
英國一名女童喝冰沙陷入昏迷。示意圖／ingimage

不要太早讓孩子接觸加工食品！英國一名女童因為喝了「冰沙」而癱軟、失去意識，送醫後發現是冰沙裡的成分導致低血糖休克，研究人員呼籲這種飲料應該要有年齡限制。

根據《每日郵報》報導，英國一位母親買冰沙給4歲女兒喝，大概10分鐘後女兒睡著了，媽媽試著叫醒她發現狀況不對，女童臉色蒼白、癱軟無力、失去知覺，對媽媽的呼喚搖晃都沒有反應，緊急送醫後確診為低血糖休克，在醫生提高血糖後女童終於甦醒，但伴隨著頭痛和嘔吐，住院3天後才獲准出院。

回顧當天的飲食，醫生指出可能是冰沙導致甘油中毒。甘油可作為甜味劑，用在冰沙中可以代替糖，也可以防止冰沙結成冰塊。

成人以及年齡較大的孩子身體可以代謝甘油，但幼童的生理機制無法做到，會導致甘油累積，讓體內的血糖和水分急速下降，可能會出現頭痛和噁心等輕微脫水症狀，在極少數情況下，會引發低血糖症，出現顫抖、頭暈、癲癇等，最壞的情況會導致昏迷。

這名女童不是唯一一位因為冰沙陷入危險的孩子，研究人員呼籲政府，應該規範這種含有甘油飲料的年齡限制。

冰沙 女童 食物中毒

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