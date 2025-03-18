比特犬撕咬肢解73歲鄰居老婦…體內驗出毒品 飼主下場出爐

台北市發生同一隻比特犬，11天內兩度「開窗跳車咬人」事件，引發關注。在美國俄亥俄州也發生一起比特犬攻擊事件，一名73歲婦人在進行園藝工作時，遭鄰居的兩隻比特犬攻擊致死，屍體更遭到肢解。事後警方在比特犬體內發現毒品成分，最終飼主被判過失殺人罪，目前等待宣判中。

根據美媒「People」報導，2024年10月時，美國俄亥俄州一名73歲的老婦喬安．埃切爾巴格爾（Jo Ann Echelbarger）在自家庭園進行園藝工作時，突遭鄰居所飼養的兩隻比特犬埃科（Echo）和阿波羅（Apollo）攻擊、撕咬肢體，而老婦罹患帕金森氏症的84歲丈夫，在旁親眼目睹妻子遭犬隻攻擊，驚嚇到只能坐在輪椅上大聲呼救卻無能為力，最後老婦因傷勢過重去世。

據報導，警方獲報後趕到現場，其中一隻比特犬還企圖攻擊員警，隨即被開槍擊斃，另一隻逃回飼主家，在途中還咬死了另一隻狗，最後也遭擊斃，飼主威瑟斯母子（Withers）被逮捕。報導指出，事後檢驗文件顯示，兩隻比特犬體內驗出古柯鹼成分。

據「NBC4」報導，比特犬埃科和阿波羅並非第一次闖禍，在此之前，飼主就已遭到一連串的投訴，放任狗在社區活動，法官命令必須將狗送走，但飼主並未照做，還在社群媒體發文嘲諷社區管理員，稱「人類才是問題所在」。

而在此次案發的數週前，警方又接到投訴前往處理時，發現兩隻狗在公寓裡亂竄，而飼主亞當．威瑟斯（Adam Withers）的行為很怪異，他坦承在車庫裡吸食古柯鹼。研判兩隻比特犬應是吞食了飼主的古柯鹼，體內才會驗出毒品成分，但飼主否認餵毒。

今年2月，兩隻比特犬的飼主威瑟斯母子被判過失殺人罪，目前等待最終宣判。但受害人家屬認為這些懲罰根本不夠，指控公寓業主和動物管理單位怠忽職守，喬安的兒子比爾．羅傑斯（Bill Rogers）指控：「他們拿大家的生命做賭注，而付出代價的是我母親」、「這場悲劇根本就不應該發生」，決定一併提告，要求逾25,000美元（約新台幣82.5萬元）的賠償，官司正在進行中。