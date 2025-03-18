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戀童癖犯罪者逃亡泰國27年 判近百項罪名無悔意：像活在天堂

聯合新聞網／ 綜合報導
英國近日審判一名逃亡多年的通緝犯。示意圖／ingimage
英國近日審判一名逃亡多年的通緝犯。示意圖／ingimage

英國近日審判一名逃亡多年的通緝犯，該犯嫌利用職權在近30年間性侵20多名男童，為了躲避罪責盜用身分逃出國，去年一返回就被逮捕，被指控的罪名高達105項。

根據《衛報》《BBC》報導，英國一名男子曾擔任寄宿學校舍監以及童軍領隊，然而他其實是一位兒童性犯罪者，利用自己的職權，在1968年至1995年間對20多名男孩伸出魔爪，其中4名受害者如今已去世。

這名犯嫌1997年被捕並被指控犯下多項罪名，包括猥褻兒童、性侵、製作及持有兒童色情照片等，然而他並未現身聽證會，而是盜用他人身分製作假護照逃往泰國，自此成為英國的頭號通緝犯之一。

去年3月底，逃亡27年的犯嫌因為錢花光而返回英國，一抵達機場就被警方逮捕，今年終於迎來審判。然而據警方說法，審判過程中絲毫感受不到他的悔意，他形容自己過去30年的生活「彷彿在天堂」，卻不曾想過他的受害者背負著痛苦努力重建生活。

犯嫌面臨高達105項指控，雖然他僅承認43項，但法院裁決另外54項罪名也全數成立，總共被判97項罪名，將於4月7日判刑。

性侵 通緝

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