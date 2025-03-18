赴泰旅遊注意！泰國考慮縮短免簽遊客准許停留天數至30天
泰國觀光與體育部部長索拉翁（Sorawong Thienthong）表示，泰國計劃將免簽證的外國遊客准許停留天數減半，縮短至30天，此時泰國加強打擊利用免簽措施從事非法商業活動的旅客。
泰國從去年7月起，允許93國的護照持有者入境泰國觀光，最長停留60天。不過，泰國多家媒體周一引述索拉翁的說法報導，政府各部會原則上已同意將期限縮短至30天。
曼谷郵報報導，泰國旅行社協會（Association of Thai Travel Agents）曾表達擔憂境內非法從事工作或商業活動的外國人數日益增加，而泰國飯店協會則認為，太長的免簽期限，可能導致公寓非法租賃給外國遊客的情況增加。
觀光業仍然是東南亞第二大經濟體泰國低迷經濟的重要拉力。泰國政府今年目標是吸引超過4,000萬人次外國遊客，突破2019年創下的紀錄。今年來截至3月9日，泰國已迎接766萬名外國遊客，較去年同期增加4.4%。
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