快訊

台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

社群禁令／澳洲禁16歲以下玩社群 台灣有條件跟進嗎？

赴泰旅遊注意！泰國考慮縮短免簽遊客准許停留天數至30天

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
泰國考慮縮短免簽遊客允停留天數至30天。歐新社
泰國考慮縮短免簽遊客允停留天數至30天。歐新社

泰國觀光與體育部部長索拉翁（Sorawong Thienthong）表示，泰國計劃將免簽證的外國遊客准許停留天數減半，縮短至30天，此時泰國加強打擊利用免簽措施從事非法商業活動的旅客。

泰國從去年7月起，允許93國的護照持有者入境泰國觀光，最長停留60天。不過，泰國多家媒體周一引述索拉翁的說法報導，政府各部會原則上已同意將期限縮短至30天。

曼谷郵報報導，泰國旅行社協會（Association of Thai Travel Agents）曾表達擔憂境內非法從事工作或商業活動的外國人數日益增加，而泰國飯店協會則認為，太長的免簽期限，可能導致公寓非法租賃給外國遊客的情況增加。

觀光業仍然是東南亞第二大經濟體泰國低迷經濟的重要拉力。泰國政府今年目標是吸引超過4,000萬人次外國遊客，突破2019年創下的紀錄。今年來截至3月9日，泰國已迎接766萬名外國遊客，較去年同期增加4.4%。

免簽 出國旅遊 泰國

延伸閱讀

網曝比特犬飼主「詐欺慣犯」 他火速回應：無稽之談

美律斥資22億元收購日商 擴大東北亞市場滲透力

51歲泰男搭長途巴士暴斃！乘客不知情「伴屍12小時」 司機到站發現已屍僵

公司泰國員工旅遊讓大家「自由行」 內行大讚：這樣才爽

相關新聞

赴泰旅遊注意！泰國考慮縮短免簽遊客准許停留天數至30天

泰國觀光與體育部部長索拉翁（Sorawong Thienthong）表示，泰國計劃將免簽證的外國遊客准許停留天數減半，縮...

歐洲孤獨感盛行 信仰基督有利關係建立

正在感到孤獨的人，不妨到教會認識新朋友！一項調查指出，愛爾蘭為歐盟國家中孤獨指數最高的國家...

悲！24歲女墜「高薪招聘」陷阱淪性奴 陳屍夜店廁所…揭心酸內情

歐洲國家摩爾多瓦1名24歲年輕母親，誤墮「高薪管理職位」招聘陷阱，遭誘騙到北塞浦路斯。

真實人生／二戰心理戰 美戰略情報局「宣傳嬌娃」祕辛

二次大戰期間美國成立的「戰略情報局」是現今中央情報局的前身，其中一支鮮為人知的娘子軍主打心理戰，用各種腦洞大開的「黑色宣傳」擊潰日軍和納粹士氣。這些情報界的女性是何方神聖？她們想出什麼惡搞招數，又如何對於陪睡即將上戰場的傘兵習以為常，在男性主導的軍情界殺出重圍？ 1940年代以前，美國政府仰賴外交專家負責情報蒐集和傳播，直到1941年12月7日，日本戰機偷襲掠過夏威夷歐胡島，原本遠在千里之外的第二次世界大戰來到了美國門戶。羅斯福政府宣布參戰，戰略情報局（Office of Strategic Services，OSS，以下簡稱戰情局）應運而生，就是現今中央情報局的前身。

禧年大翻新：「轉變中的羅馬」與深植其中的宗教精神

2024年12月24日，教宗方濟各按照詔書《望德不使人蒙羞》的內容，開啟聖彼得大教堂的聖門，正式宣布禧年開始。在前一天，義大利當局及羅馬市府，也以他們自己的獨特方式，宣告羅馬已準備好接下來為期一年的禧年活動：為新的庇護廣場（Piazza Pia）舉辦啟用儀式。

兒40歲沒工作…母力挺在家創業還給信用卡 見存款少一半才知不妙

父母有心且有餘力支持子女事業雖是好事，但若是無底線地寵溺孩子，則可能帶來負面影響。一位85歲母親為了滿足失業多年的兒子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。