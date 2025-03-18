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比特犬射傷飼主！突跳上床誤扣扳機 飼主左腿中彈擦傷

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
田納西一名飼主因愛犬Oreo誤觸槍枝導致走火，造成左大腿中彈擦傷，所幸無性命之虞。圖／取自@sjoseph_sports在X的照片
田納西一名飼主因愛犬Oreo誤觸槍枝導致走火，造成左大腿中彈擦傷，所幸無性命之虞。圖／取自@sjoseph_sports在X的照片

近日台北一隻比特犬二度跳車咬傷機車騎士引發熱議。美國上周也發生比特犬射傷飼主的意外，田納西州一名飼主與女友躺在床上時手邊有一把槍，愛犬Oreo突然跳上床，誤觸槍枝導致走火，造成飼主左大腿中彈擦傷，所幸並沒有生命危險。

衛報引述田納西電視台WREG報導，孟非斯一名39歲飼主科克伍德（Jerald Kirkwood）回顧11日事發當時，1歲的Oreo跳上床，腳掌卡在扳機保險，隨後不小心扣下扳機，子彈誤擊科克伍德。

根據報導，科克伍德隨後緊急就醫，所幸傷勢並不危急。

科克伍德女友事後接受福斯13新聞台採訪透露，Oreo平常就很愛玩，喜歡跳來跳去，結果就發生這起意外了。被問及是否因Oreo跳上床醒來，她表示還有槍聲也是原因。她補充，未來將確保家中所有槍枝都處於安全環境，或者加裝扳機鎖。

衛報引述一項2018年研究指出，美國民間槍枝數量已經超過全部3億4千萬人口數。

然而，這並非美國首度傳出犬隻射傷人類。2018年，愛荷華一名飼主與一隻比特犬和拉不拉多玩耍時，犬隻誤觸腰間槍枝，這名飼主也被射中。

2019年，前路易斯安那大學美式足球選手布蘭奇（Matt Branch），在密西西比狩獵旅行中，愛犬拉布拉踩中後座獵槍，槍枝走火射中布蘭奇腿部，最終患部被截肢，他昏迷12天，所幸最終倖存。

槍枝 比特犬 美國

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