快訊

三星座愛錢如命！巨蟹精打細算、這星座「有錢才有安全感」

柯文哲EXECL工作簿隨身硬碟有不雅片？原來是儲存正妹清涼照

家寧露面聲明影片7小時衝59萬流量 Cheap白話翻譯5重點

疫情時加重稅未改善設施！京都觀光政策挨批 專家建言：應仿效國際

聯合新聞網／ 綜合報導
觀光客爆量的問題，已對日本京都當地居民產生嚴重影響。京都觀光區示意圖 圖／Ingimage
觀光客爆量的問題，已對日本京都當地居民產生嚴重影響。京都觀光區示意圖 圖／Ingimage

近年來，訪日觀光客數量激增，評論家八幡和郎在「Diamond online」指出，新冠疫情期間，日本有充足時間改善觀光，但京都市不僅未能有效因應，還決定大幅提高住宿稅，對高消費客層徵收高額稅款（一晚住宿費超過十萬日圓者，需收一萬日圓稅金），導致外界質疑觀光政策的合理性。

面對特定景點過度擁擠的問題，專家建議京都應學習歐美著名景點，嚴格實施預約制。例如，義大利米蘭「最後的晚餐」、西班牙格拉納達的阿爾罕布拉宮、法國羅浮宮及艾菲爾鐵塔等，都已採取預約優先制度，中國的故宮、甚至連萬里長城也設有人數上限。他強調，京都清水寺、金閣寺、伏見稻荷大社等地遊客過多，可能引發安全問題，應該透過預約機制分流人潮，避免過度擁擠影響旅遊品質與安全。

除了景點管理，專家也點出京都在觀光基礎建設上的問題，例如大眾運輸過度集中在京都站、Uber叫車服務普及率低、難以用信用卡支付計程車費等，使外國遊客面臨諸多不便。據調查，只要改良自動列車停止裝置（ATS），就能讓近鐵特急駛入地下鐵南北線。目前可期待的是，今年開始進行的關空特急HARUKA山科站改建工程，完成後，從關西機場抵達京都的停靠站就會增加，有望紓緩京都站的人潮。

他認為，京都城市規劃應打破歷史包袱，透過道路拓寬、優化公共運輸等方式，提升都市機能，讓觀光與當地居民的生活取得平衡。八幡和郎強調，京都應借鑒國際經驗，積極採取有效的管理措施，否則長期不僅影響觀光業，當地居民的生活品質也將不保。

京都 大眾運輸 日本 景點 觀光客 關西機場

延伸閱讀

自助結帳真的比較快？日本顧客抱怨沒效率 店員也喊累：本末倒置

日本小六生傳訊問能否用洋蔥番茄？媽媽回家驚見「天才之舉」

機場驚見男子脫鞋剪腳趾甲！他直呼「想洗眼睛」 公共禮儀界線掀議

把京都寫進台北！時藝集團餐旅長王琦玉首部小說《北山時雨》發表 樂埔町化身小說場景

相關新聞

恐怖工業命案！工廠工人離奇墜入鍋爐慘死 救出已無生命跡象

慎防工業意外！馬來西亞近日發生1宗可怕的工業命案，1名工人在工廠工作期間，不知為何竟誤墜鍋爐。當局接報後雖即時派員拯救，但該名工人救出時已無生命跡象，當場慘死。

疫情時加重稅未改善設施！京都觀光政策挨批 專家建言：應仿效國際

近年來，訪日觀光客數量激增，評論家八幡和郎在「Diamond online」指出，新冠疫情期間，日本有充足時間改善觀光，但京都市不僅未能有效因應，還決定大幅提高住宿稅，對高消費客層徵收高額稅款（一晚住宿費超過十萬日幣者，需收一萬日圓稅金），導致外界質疑觀光政策的合理性。

「屢勸不聽」在日本國定遺址經營露營區 陸籍夫婦遭逮捕

一對中國籍夫婦未經許可，在日本福岡縣太宰府市的國定特別歷史遺址「大野城跡」一帶土地開設露營區，涉嫌侵奪不動產，今天遭福岡...

曾因「膚色」遭歧視 調查：德國少數族群中半數人以上曾經歷

最新一期國家歧視與種族主義監測報告顯示，在德國，超過一半（54%）的自認為屬於少數民族或宗教少數群體的人，都會經常遭遇種...

疑計程車業競爭爆衝突 南非連續槍擊2天內7死

南非警方表示，約翰尼斯堡中部一處計程車招呼站今天發生槍擊，數名武裝男子開槍擊斃4人。約翰尼斯堡附近昨天也發生類似槍擊事件...

最重恐面臨死刑 2台人在馬來西亞販毒被捕

馬來西亞警方破獲國際毒品販運集團，檢方今天第一波起訴落網7人中的5名犯罪嫌疑人，其中2人是台灣人。根據大馬法律，販毒最重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。