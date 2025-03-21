疫情時加重稅未改善設施！京都觀光政策挨批 專家建言：應仿效國際

近年來，訪日觀光客數量激增，評論家八幡和郎在「Diamond online」指出，新冠疫情期間，日本有充足時間改善觀光，但京都市不僅未能有效因應，還決定大幅提高住宿稅，對高消費客層徵收高額稅款（一晚住宿費超過十萬日圓者，需收一萬日圓稅金），導致外界質疑觀光政策的合理性。

面對特定景點過度擁擠的問題，專家建議京都應學習歐美著名景點，嚴格實施預約制。例如，義大利米蘭「最後的晚餐」、西班牙格拉納達的阿爾罕布拉宮、法國羅浮宮及艾菲爾鐵塔等，都已採取預約優先制度，中國的故宮、甚至連萬里長城也設有人數上限。他強調，京都清水寺、金閣寺、伏見稻荷大社等地遊客過多，可能引發安全問題，應該透過預約機制分流人潮，避免過度擁擠影響旅遊品質與安全。

除了景點管理，專家也點出京都在觀光基礎建設上的問題，例如大眾運輸過度集中在京都站、Uber叫車服務普及率低、難以用信用卡支付計程車費等，使外國遊客面臨諸多不便。據調查，只要改良自動列車停止裝置（ATS），就能讓近鐵特急駛入地下鐵南北線。目前可期待的是，今年開始進行的關空特急HARUKA山科站改建工程，完成後，從關西機場抵達京都的停靠站就會增加，有望紓緩京都站的人潮。

他認為，京都城市規劃應打破歷史包袱，透過道路拓寬、優化公共運輸等方式，提升都市機能，讓觀光與當地居民的生活取得平衡。八幡和郎強調，京都應借鑒國際經驗，積極採取有效的管理措施，否則長期不僅影響觀光業，當地居民的生活品質也將不保。