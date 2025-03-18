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歐洲孤獨感盛行 信仰基督有利關係建立

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
「教會」能成為解決孤獨的重要解藥，在信仰中建立人際關係。（Photo by Daniil Onischenko on Unsplash under C.C License）
「教會」能成為解決孤獨的重要解藥，在信仰中建立人際關係。（Photo by Daniil Onischenko on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】正在感到孤獨的人，不妨到教會認識新朋友！一項調查指出，愛爾蘭為歐盟國家中孤獨指數最高的國家，其次則為愛沙尼亞、希臘和盧森堡，使得孤獨感成為歐洲的流行病。對此，基督教心理學家呼籲，「教會」能成為每個人的家庭，在信仰中重建人與人之間的聯繫。

歐洲經常性孤獨感

Evangelical Focus》報導，一項針對歐盟27個國家超過2萬名受訪者的調查顯示，對於自認為「常常感到孤獨」人數最多的歐洲國家，分別為愛爾蘭（21%）、愛沙尼亞、希臘和盧森堡（15%）。反之，在西班牙和克羅埃西亞，大多數人表示自己擁有好朋友或牢固的家庭關係。

報告也指出，孤獨的人多數表示願意參與社會活動（如：參觀教會和志工服務），以及表現出積極社會品質的行為（如：捐款），並且更傾向在健康、財務和駕車方面做出冒險決定。

然而，孤獨感也會導致疾病風險。《歐洲新聞網》曾指出，一項針對全球約60萬人數據分析顯示，中年和老年時期的孤獨感會使罹患失智症的風險增加31%，表明孤獨感成為一個重要的風險因素。

信仰關係是解藥

針對歐洲的孤獨感大流行，巴塞隆納臨床心理學家阿拉瓜斯認為，人口老化加劇、人際關係惡化和虛擬現實技術都是造成孤獨的社會因素。對此，他強調「教會」能成為解決孤獨的重要解藥，透過生活中的不同階段發展兄弟情誼，並將教會理解為神的家庭，便能在信仰中建立人際關係。

「本質而言，基督教信仰是有關係性。」阿拉瓜斯表示，不僅因為父、子和聖靈之間的關係，也因為上帝渴望給予啟示，並與祂的子民建立更親密關係，成為在孤獨中可傾訴的對象，重建人與人之間的連結。

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信仰 孤獨

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