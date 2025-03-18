悲！24歲女墜「高薪招聘」陷阱淪性奴 陳屍夜店廁所…揭心酸內情

歐洲國家摩爾多瓦1名24歲年輕母親，誤墜「高薪管理職位」招聘陷阱，遭誘騙到北塞浦路斯。她護照被沒收，被迫成為一家夜總會的「性奴」，數星期後被發現在廁所內上吊自殺身亡。據報導，該女子因欠債，疑因此被「高薪管理職位」吸引，不料卻墜入騙局，並在遭受客人暴力對待數星期後，不堪受辱輕生。

24歲年輕母親墜「高薪招聘」陷阱淪性奴

綜合外媒報導，摩爾多瓦24歲女子安娜塔西亞（Anastasia Melega）於2019年結婚，2021年誕下1名兒子，近日被發現死在塞浦路斯傑羅拉科斯（Gerolakkos）1家夜總會廁所內。

據報，安娜塔西亞墜入「高薪管理職位」招聘陷阱，遭誘騙到北塞浦路斯。抵達後，安娜塔西亞被沒收護照，被迫在夜總會賣淫，在遭受客人暴力對待數星期後，安娜塔西亞不堪受辱，在廁所上吊自殺身亡。報導指出，安娜塔西亞來自摩爾多瓦小鎮，有債務困擾，相信是她接受到塞浦路斯工作原因。

人權婦女團體要求徹查

事件引起當地多個反人口販賣組織、人權和婦女團體發聲，聯署要求徹查案件，要求徹查夜總會及管理層是否應負法律責任。聲明指出，目前未能解決這些店舖束縛女性、性剝削問題，讓女性遭受心理及身體暴力脅迫，「安娜塔西亞不是這些可怕情況的第1個受害者，也可能不是最後1個」，強調人口販賣是嚴重犯罪行為，需要全社會團結打擊。

北賽普勒斯交通部長阿里克勒（Erhan Arıklı）指出，「為了國家利益」，當地政府容許在女性知情下的賣淫工作，從中獲利，然而要採取保護措施，防止有女性被虛假工作招聘誘騙到當地，簽下強迫勞動合約被迫賣淫。

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文章授權轉載自《香港01》