日學校午餐免費化惹議！家長怨品質下滑 孩子吃不飽開銷反增

以東京都為首，目前日本約有三成的地區近年來開始推動中小學營養午餐免費的政策，欲減輕家庭負擔，甚至吸引部分家長專程遷居至實施區域。但根據「週刊SPA！」報導，不少家長和學生反映，午餐品質下降，食物份量不足，導致孩子課後需額外購買零食，反而增加家庭支出，引發熱烈討論。

部分家長指出，免費午餐實施後，菜色種類與份量明顯減少，甚至與農林水產省官網公布的內容有明顯差距。有家長表示，孩子的午餐變成「麵包加濃湯」，有時主食僅有飯和烤魚乾，猶如戰時配給餐。學生因份量不足，課後頻繁購買點心或速食充飢，尤其是運動社團成員，習慣在練習前至便利商店購買高熱量零食。部分家長坦言，儘管免除每月約5,000日圓（約新台幣1,100元）的午餐費，但每天需額外支付零用錢，導致家庭開支反增，每月可能多達1萬日圓（約新台幣2,200元）。

對家長的質疑，大阪市政府回應，雖然餐點看來簡單，但營養熱量均經過計算，並強調即便物價上漲，也會確保穩定供應。但不少家長認為，免費午餐的品質不如以往，導致學生養成不良飲食習慣，例如放學後暴飲暴食，甚至導致體重快速上升。

雖有部分人士認為既然是免費，就不要抱怨。但也有部分家長開始呼籲改回有條件收費，以確保學校午餐的品質。學校午餐免費政策的原意是為減輕家庭負擔，卻因成本考量引發餐點縮水問題，讓政府、家長意見分歧，雙方陷入進退兩難的局面，但最終受影響的仍是孩子們的營養與健康。