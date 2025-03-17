快訊

Google傳攜手聯發科開發AI晶片 博通股價一度跌逾4%

龍捲風與強烈風暴肆虐美國中南部 罹難人數增至40人

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國地方當局表示，上周末席捲美國中部和南部地區的龍捲風與強烈風暴罹難人數已增至40人，此外還有數十人受傷。

法新社報導，受影響地區的新聞頻道播出房屋屋頂被掀翻、樹木倒塌，以及卡車被強風吹翻的影片。

堪薩斯州（Kansas）警方表示，在「強烈沙塵暴」導致能見度驟降的情況下，當地發生涉及50多輛汽車的連環車禍，造成8人死亡。

奧克拉荷馬州（Oklahoma）緊急事故管理單位表示，由於野火和強風肆虐，共有4人喪命。

美國總統川普昨天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我們正密切關注影響南部和中西部各州的強烈龍捲風與風暴。」

川普指出，已派遣國民兵（National Guard）前往阿肯色州（Arkansas）支援。當地官員表示，有3人因風暴死亡，還有32人受傷。

社群媒體 美國 風暴

延伸閱讀

美國電力設備需求續旺 法人首選這檔重電股

華爾街日報：川普新世界秩序對美元地位形成考驗

誠品480保全誤報女童偷竊 百萬網紅Cheap轟：在美國賠到破產

川普要供應鏈全在美國 日半導體政策推手：這不可能

相關新聞

禧年大翻新：「轉變中的羅馬」與深植其中的宗教精神

2024年12月24日，教宗方濟各按照詔書《望德不使人蒙羞》的內容，開啟聖彼得大教堂的聖門，正式宣布禧年開始。在前一天，義大利當局及羅馬市府，也以他們自己的獨特方式，宣告羅馬已準備好接下來為期一年的禧年活動：為新的庇護廣場（Piazza Pia）舉辦啟用儀式。

教宗方濟各住院月餘 教廷首公布照片似可自主呼吸

天主教教宗方濟各2月14日因呼吸道感染住院，之後惡化為雙側肺炎，但近來病情已經穩定。教廷今天公布教宗住院接受治療以來的首...

在印度待太久…牛津歷史學家過去申請「無限期居留」 恐遭英國逐出境

曾在英國牛津大學做研究的歷史學家杜達成就斐然，她的研究需要用到存放在印度的歷史檔案。如今英國內政部以花太多時間在印度、在...

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

北馬其頓一家夜店今天凌晨發生大火，導致至少59人喪命、155人受傷，當局指出火災似乎是由舞台上的煙火裝置引起，並宣布對4...

駭人烹屍案！巴西6旬翁下體、心臟被烹煮 65歲婦不齒對方1行為下毒手

巴西發生殺人烹屍後吃掉的駭人命案。有1名60歲無家者被發現伏屍在當地度假勝地佩魯伊比（Peruíbe）廣場上，性器官及心臟被人割去，身旁有張血迹斑斑的字條…

長壽之謎有解？科學家研究「世界最老婆婆」基因 發現特殊微生物群

去年8月在西班牙逝世、終年117歲的世界最老人瑞莫雷拉（Maria Branyas Morera），一項研究顯示她身上有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。