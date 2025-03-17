龍捲風與強烈風暴肆虐美國中南部 罹難人數增至40人

美國地方當局表示，上周末席捲美國中部和南部地區的龍捲風與強烈風暴罹難人數已增至40人，此外還有數十人受傷。

法新社報導，受影響地區的新聞頻道播出房屋屋頂被掀翻、樹木倒塌，以及卡車被強風吹翻的影片。

堪薩斯州（Kansas）警方表示，在「強烈沙塵暴」導致能見度驟降的情況下，當地發生涉及50多輛汽車的連環車禍，造成8人死亡。

奧克拉荷馬州（Oklahoma）緊急事故管理單位表示，由於野火和強風肆虐，共有4人喪命。

美國總統川普昨天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我們正密切關注影響南部和中西部各州的強烈龍捲風與風暴。」

川普指出，已派遣國民兵（National Guard）前往阿肯色州（Arkansas）支援。當地官員表示，有3人因風暴死亡，還有32人受傷。