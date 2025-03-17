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寮國通膨又低薪 讀書感覺「沒錢途」乾脆輟學

中央社／ 河內17日專電

寮國連3年通膨率都超過20%，儘管去年底一口氣將基本薪資上調至1.5倍，民眾手頭還是很緊。「畢業領低薪」讓學生對受教育興趣缺缺，首都永珍的輟學率高於政府的目標值。

寮國時報（Laotian Times）報導，寮國去年10月1日將基本薪資從每月160萬基普上調至250萬（新台幣約3816元），即便薪水被提高至250萬，寮國公務員諾伊（Noy）卻沒感覺經濟壓力減輕。

諾伊掰著手指頭計算每月開銷，去雜貨店買一趟至少就要花150萬，而每月電費基本上在80萬上下，水費則是10萬。在付完這些基本開銷後，他身上只剩下10萬（新台幣約150多元）可以花。

報導指出，考慮到還要付油錢、電話費以及其他日常支出，諾伊說：「我決定去開計程車賺錢，貼補家用。」於是諾伊每天下班後就去開計程車，多少賺一些。

低薪問題讓寮國民眾選擇出國前往韓國、泰國等國家工作，報導還說，加上念書在寮國被認為「沒錢途」，即使政府出手加薪，國內勞動力流失、短缺問題仍無法解決，輟學率也高於政府的設定目標。

相關報導指出，以首都永珍（Vientiane）來說，2023年至2024學年，小學輟學率上升至0.8%，其中一年級的輟學率達2.31%，目標值則是0%；國中輟學率上升至4.23%，高於3%以下的目標值；高中輟學率升至5.79%。

報導表示，根據諾伊的觀察，各級學校都有許多學生輟學去工作。這些學生認為，畢業後賺的錢連自己都養不活，倒不如選擇累積工作經驗，而不是去做像念書這種「不划算」的事。

相關報導提到，寮國自COVID-19疫情以來，通膨問題相當嚴重，尤其自2022年起每年通膨率都達到兩位數，2022年至2024年的通膨率依序為23%、31.2%、21.3%。生活成本一直攀升，收入和支出的差距不斷擴大。

寮國民眾向中央社表示，物價近2、3年來漲很多，路邊賣的炒飯從2萬漲到4萬，去餐廳吃麵從6萬漲到9萬。2020年100美元換不到100萬基普，現在可兌換到210萬。物價上漲與貨幣貶值，落入無窮無盡的惡性循環。

報導指出，一名在寮國民營企業工作的民眾擔心，低薪會讓學生打消受教育的念頭，這意味寮國勞動力的質與量將持續被削弱。「這會對小孩帶來重大影響，許多人發現念了多年的書卻領低薪，想一想就乾脆輟學。」

計程車 通膨

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