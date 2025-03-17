快訊

社子島倉庫晚間全面燃燒！ 71警消到場撲救傷亡未明

遊梵蒂岡教堂遇天降落石 台遊客：以為遭保全拍打

中央社／ 羅馬17日專電

台灣遊客許芸禎昨天參訪梵蒂岡聖伯多祿大教堂時，被上方掉落石塊砸中額頭擦傷。她描述，當下她一邊參觀一邊想拿手機錄影時，手機忽被落石砸落，她還以為是保全來制止，「接著才發現頭也很痛」。

許芸禎16日隨團參觀梵蒂岡聖伯多祿大教堂，遭掉落石塊砸到造成輕傷。她與台灣領隊王執宏今天上午將從羅馬機場搭機返回台灣，兩人在機場候機空檔接受中央社視訊訪問。

許芸禎表示，事發當時教堂內有人在唱詩歌，她正想拿出手機錄影，上方掉落石塊先是砸到她的頭，再砸到她的手，強烈力道讓她手機直接掉落在地上。

她說，第一時間還以為是因為不能錄影，手機被保全拍掉，下一秒鐘才發現自己頭很痛；事發時領隊剛好在她身邊，馬上保護她、把她推開，並通知教堂人員。

王執宏說，許芸禎起初被安排坐下查看傷勢時，上方還接著有石塊掉落，因此他們又撤到更遠的地方，梵蒂岡醫護人員很快抵達現場，先做初步檢查、冰敷、包紮，隨後救護車抵達將她送往醫院，在醫院進一步檢查後，確認沒有大礙才離開醫院。

王執宏表示，許芸禎在醫院付了684歐元（約新台幣2萬5000元）醫療費用，因為根據他初步了解，若要向梵蒂岡申請傷害求償，按程序必須先去警察局報案，需要很多手續和時間，考量旅行團隔天就要飛回台灣，許芸禎傷勢不嚴重，且她本人和旅行社都有投保旅遊平安險，因此就不打算赴警局報案，請保險公司處理就好。

王執宏特別感謝駐教廷大使李世明得知此事後，除了立刻親自前往探視許芸禎、致贈慰問紅包，也很熱情表達會協助了解梵蒂岡後續處理情況。

李世明2015年底出任駐教廷大使，日前剛奉令退休。他向中央社表示，在梵蒂岡教堂內被落石砸傷是非常罕見的意外事件，他任職這麼久以來，第一次遇到台灣遊客發生這樣的狀況，所幸沒有造成嚴重後果，使館就是國人海外的家，因此他特別代表政府向許芸禎表達關心。

教堂 梵蒂岡 落石

延伸閱讀

病榻上的教宗：我持續經歷試煉中

山友小心！玉山步道風口柵欄塌陷 玉管處示警：戴岩盔注意落石

梵蒂岡：教宗病情持續改善 仍需住院治療數日

梵蒂岡：教宗狀況穩定 8日公布下次病情報告

相關新聞

禧年大翻新：「轉變中的羅馬」與深植其中的宗教精神

2024年12月24日，教宗方濟各按照詔書《望德不使人蒙羞》的內容，開啟聖彼得大教堂的聖門，正式宣布禧年開始。在前一天，義大利當局及羅馬市府，也以他們自己的獨特方式，宣告羅馬已準備好接下來為期一年的禧年活動：為新的庇護廣場（Piazza Pia）舉辦啟用儀式。

教宗方濟各住院月餘 教廷首公布照片似可自主呼吸

天主教教宗方濟各2月14日因呼吸道感染住院，之後惡化為雙側肺炎，但近來病情已經穩定。教廷今天公布教宗住院接受治療以來的首...

在印度待太久…牛津歷史學家過去申請「無限期居留」 恐遭英國逐出境

曾在英國牛津大學做研究的歷史學家杜達成就斐然，她的研究需要用到存放在印度的歷史檔案。如今英國內政部以花太多時間在印度、在...

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

北馬其頓一家夜店今天凌晨發生大火，導致至少59人喪命、155人受傷，當局指出火災似乎是由舞台上的煙火裝置引起，並宣布對4...

駭人烹屍案！巴西6旬翁下體、心臟被烹煮 65歲婦不齒對方1行為下毒手

巴西發生殺人烹屍後吃掉的駭人命案。有1名60歲無家者被發現伏屍在當地度假勝地佩魯伊比（Peruíbe）廣場上，性器官及心臟被人割去，身旁有張血迹斑斑的字條…

墨西哥毒梟據點發現失蹤者遺骨 民眾陳列蠟燭、鞋子哀悼…盼伸張正義

墨西哥民間團體日前在西部哈里斯科州一處疑似為販毒集團訓練場的地方，發現燒焦的受害者遺骨、鞋子和衣物。墨國各地民眾今天聚集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。