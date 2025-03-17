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促進台泰合作交流 泰國留台同學總會成立40週年

中央社／ 曼谷17日專電

泰國留台同學總會今年成立40週年，駐泰代表張俊福和僑委會副委員長阮昭雄受邀出席慶祝活動，感謝所有留台校友促進台泰合作交流，也希望未來有更多優秀學子持續赴台深造。

駐泰代表處發布新聞稿指出，泰國留台同學總會15日晚間在曼谷舉行成立40週年慶聯歡晚會，吸引來自台灣、印尼、新加坡及泰國各地的校友近350人共襄盛舉。

晚會由留台總會理事長謝偉鈞主持，阮昭雄、張俊福、駐泰副代表董思齊、華僑協會理事長林齊國及來自泰國18個留台同學會的代表共同參與。

阮昭雄在致詞時表示，留台校友遍布世界各地，無論在哪個領域，都展現卓越的專業成就。他特別感謝泰國留台同學總會在謝偉鈞的帶領下，長期支持台灣，並串聯校友資源，促進台泰兩地的交流與合作。

他指出，當天在座的謝偉鈞與林齊國都是台灣技職體系培育出的優秀僑生。他們無論畢業後選擇留在台灣發展，或回到泰國創業，皆在事業上取得卓越成就，同時積極回饋僑社，展現留台人的精神風範，也是僑委會成功僑生政策的最佳典範。

駐泰代表處指出，為鼓勵海外僑生赴台深造，僑委會持續推動「3+4產學攜手合作僑生專班」及「四年制產學合作學士班」，讓學生在台灣獲得專業技術培養，並拓展就業與職涯發展機會。阮昭雄鼓勵泰國校友持續向年輕世代推廣這些機會，鼓勵更多優秀學子赴台升學。

張俊福致詞時表示，泰國留台同學總會自1985年成立以來，始終致力於聯繫泰國各地的留台校友，強化校友情誼，並積極鼓勵校友運用專業所長，促進當地社會發展。張俊福指出，留台人不僅是台灣與泰國的友誼橋梁，更在經濟、文化與教育等領域發揮關鍵作用。

晚會上播映泰國留台同學總會的40週年紀念影片，回顧留台人在泰國的歷史與貢獻，現場並安排三太子表演、小鄧麗君經典歌曲演唱及慶生儀式，洋溢濃厚的校友情誼。

僑委會 泰國 阮昭雄

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