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台灣遊客在梵蒂岡教堂內被落石擊中 送醫無大礙

中央社／ 羅馬17日專電

一名許姓台灣女遊客昨天隨團到梵蒂岡聖伯多祿教堂參觀，被圓頂掉落的石塊打傷，所幸送往醫院檢查後無礙。在地導遊驚呼「當時教堂擠滿成千上萬遊客，沒想到竟擊中台灣遊客」。

剛奉令退休的駐教廷大使李世明昨天接獲消息，在許姓遊客從醫院檢查完畢繼續觀光行程時，特別前往許願池與旅行團會合，致贈許姓傷者慰問紅包表達關心。

昨天在現場的羅馬台僑導遊傅瀞向中央社表示，昨天教堂內人非常多，台灣旅行團在參觀知名「聖殤像」附近時，許姓女遊客忽然被圓頂掉落的石塊砸傷，立刻由救護車送往醫院檢查，所幸並無大礙，檢查後仍可繼續行程。

旅行團的王姓領隊向中央社表示，今天團員將從羅馬搭機飛回台灣。

這已非聖伯多祿大教堂（Basilica di San Pietro）首度發生石頭砸落意外，根據義大利媒體報導，2018年3月教堂內聖殤像附近也曾掉落石塊，當時沒有傷到任何旅客。

2017年在佛羅倫斯的聖十字大教堂（Basilica di SantaCroce），曾有一名52歲的西班牙遊客在教堂內被掉落的石塊砸中頭部死亡。

教堂 旅行團 羅馬

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