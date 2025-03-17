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高溫飆至逾30度再迎降雪 希臘天氣有如雲霄飛車

中央社／ 雅典16日綜合外電報導

氣象學家今天表示，希臘最近天氣宛如「雲霄飛車」，週末氣溫飆升至3月歷史新高後，接下來預計將出現降雪和結霜。

法新社報導，根據雅典國家天文台（Athens NationalObservatory），克里特島（Crete）拉西錫（Lasithi）今天氣溫飆至攝氏33.7度，創下有史以來3月最高溫紀錄。

希臘中部城鎮利瓦迪亞（Livadia）昨天記錄到最高溫攝氏31.4度。

在全國各地，比起冬季尾聲，其他氣象站測得的氣溫更接近5月典型的溫暖天氣。

Meteo.gr昨天指出：「希臘過去4天（12日到15日）記錄到的最高溫，在許多地區創下3月的歷史新高。」

野火數量激增後，希臘當局下令民眾在3月18日前，禁止於全國各地鄉村地區露天焚燒。

氣象學家吉安諾普洛斯（Panagiotis Giannopoulos）告訴國營希臘廣播電視公司（ERT）：「3月這麼早就出現這樣的高溫，前所未見。」

這種不尋常的高溫被歸因於空氣中的撒哈拉沙漠沙塵。

今年冬天被列為希臘史上第13個最暖的冬天。去年，即2023年至2024年，仍是有史以來最熱的一年。

不過，氣象預報顯示，自18日起，希臘居民將開始感受氣溫驟降。

吉安諾普洛斯說：「18日的冷氣團將為全國帶來陣雨和降雪。」

他補充說：「雅典今天最高溫為攝氏27度，屆時將驟降至攝氏11度，簡直像是搭乘雲霄飛車。」

在希臘馬其頓（Macedonia）北部地區，週末氣溫高達攝氏27度，結霜將對正處於開花期的果樹造成嚴重傷害。

希臘已成氣候變遷熱點地區。根據Meteo.gr的數據，希臘2024年經歷了有史以來最熱的夏季和最溫暖的冬季。

這一年出現前所未見的高溫、極端降雨，且頻繁發生重大天氣事件。

2023年，有31起重大天氣事件影響日常生活，遠高於2000年至2024年的平均水準，同時記錄到9起與天氣相關的死亡事件。

希臘 高溫

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