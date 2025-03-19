日本公園乾淨又安全卻沒靈魂？遊具單一規則多 專家點出隱憂

根據日媒「現代ビジネス」報導，與其他先進國家相比，日本的公園在設施多樣性和材質選擇上存在明顯差異，這可能限制了孩子們的成長與發展。東京科學大學副教授北村匡平在其著作《遊戲與利他》中提到，日本在公園設施上的投入意識相對薄弱，與德國等國家形成鮮明對比。

北村提到，德國公園常使用木製遊具，雖然維護成本較高，但社會普遍認為應為兒童投入資源。此外，德國的公園設有大型沙坑，允許持續的水流，孩子們可以盡情進行水與泥的遊戲，這在日本較為罕見。

他也強調，日本公園的規則過多，導致遊戲區域被嚴格劃分，限制了不同年齡層之間的互動。他回憶自己在德國和丹麥的經驗，當地公園沒有過多的區分，無論年齡大小，甚至成人，都能在同一遊戲區共同玩耍，這有助於培養孩子的社交能力。然而，在日本，過度的規範使孩子們內化了這些規則，對違反者產生排斥，削弱了他們與他人互動的機會。

這種過度管理的趨勢也引發了社會的關注。有網友表示，過度管理和規制的現狀不僅存在於公園，在日本各個領域都能感受到。雖然這樣做是為了避免責任問題，但也限制了孩子們的自由與創造力。另一位網友回憶，過去的遊具雖然存在危險，但從中學到很多，這些經驗在工作中也有所幫助。他擔心，過度保護可能讓孩子失去學習面對挑戰的機會。

綜合來看，日本公園的過度管理和規範化，雖出於安全考量，但也可能限制了兒童的探索與成長。如何在安全與自由之間取得平衡，讓孩子們在遊戲中學習與成長，值得社會深入思考與探討。