教宗方濟各住院月餘 教廷首公布照片似可自主呼吸

天主教教宗方濟各2月14日因呼吸道感染住院，之後惡化為雙側肺炎，但近來病情已經穩定。教廷今天公布教宗住院接受治療以來的首張照片，照片顯示他似乎沒受輔助可自主呼吸。

現年88歲的教宗方濟各（Pope Francis）因為嚴重呼吸道感染於2月14日被送往羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），且需要持續接受治療，自此後他就沒有公開露面。

路透社報導，教廷公布的照片顯示，教宗坐在傑梅利醫院的小聖堂內，且可以看見他的側臉。教宗在住院期間曾接受高流量氧氣治療，但從這張照片來看，目前他似乎可以自主呼吸。

教廷指出，教宗今天和其他神父在小聖堂舉行彌撒。

教廷昨天公布教宗病情更新訊息指出，教宗方濟各的病況正逐漸好轉。

但梵蒂岡方面尚未給出教宗離院的時程表，並提到他的復原進度緩慢。