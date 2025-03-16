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在印度待太久…牛津歷史學家過去申請「無限期居留」 恐遭英國逐出境

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導
曾在英國牛津大學做研究的歷史學家杜達成就斐然，她的研究需要用到存放在印度的歷史檔案。圖為英國倫敦，一名遊客在公園拍攝水仙花。歐新社
曾在英國牛津大學做研究的歷史學家杜達成就斐然，她的研究需要用到存放在印度的歷史檔案。圖為英國倫敦，一名遊客在公園拍攝水仙花。歐新社

曾在英國牛津大學做研究的歷史學家杜達成就斐然，她的研究需要用到存放在印度的歷史檔案。如今英國內政部以花太多時間在印度、在英國境內天數太少為由，揚言將她驅逐出境。

英國「衛報」（The Guardian）等媒體報導，今年37歲的杜達（Manikarnika Dutta）來自印度，所做的研究是她對牛津大學（University of Oxford）的學術承諾，內容涉及研讀印度城市的檔案，並參加一系列國際會議。

根據英國內政部規定，若以居留10年以上為基礎申請在英國「無限期居留」（ILR），申請者10年內最多可待在海外548天，杜達則待了691天。

也有其他學者因為滯留海外時長而碰上一樣的問題。

內政部駁回杜達繼續住在英國的權利，理由除了她滯留海外的天數，還有她在英國並無家庭生活，但她跟丈夫已經結婚10多年，且一起住在南倫敦（South London）。

杜達現為愛爾蘭都柏林大學學院（University College Dublin）助理教授，她曾在牛津大學、布里斯托大學（Bristol University）做研究。她的丈夫是格拉斯哥大學（University of Glasgow）高級講師。

杜達告訴「觀察家報」（The Observer）：「我收到告知我必須離境的電子郵件時震驚不已，我曾獲得英國不同大學聘任，在這裡住了12年。自從我來牛津大學讀碩士，我的成年生活大部分時間都住在英國。我從沒想過這種事會發生在我身上。」

杜達最初是拿學生簽證在2012年9月來到英國，丈夫依「全球人才」管道取得簽證後，杜達改拿配偶簽證。去年10月，杜達申請無限期居留，丈夫也提出申請並通過，但杜達卻被駁回。為此她提出行政覆核，結果被要求「現在就離開英國，如果不自願離境，可能會被禁止再入境10年，並依逾期居留被起訴」。

杜達的律師康迪亞（Naga Kandiah）已採取法律行動，內政部回覆未來3個月內會重新考慮，但3個月後仍可能做出相同決定，在那之前，杜達可謂前途茫茫。

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