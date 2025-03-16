快訊

MLB／大谷請客！177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽壽司吃完笑了

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

中央社／ 北馬其頓首都史高比耶16日綜合外電報導
3月16日，北馬其頓共和國科卡尼發生火災後，調查人員正在檢查「Club Pulse」夜總會。歐新社
3月16日，北馬其頓共和國科卡尼發生火災後，調查人員正在檢查「Club Pulse」夜總會。歐新社

北馬其頓一家夜店今天凌晨發生大火，導致至少59人喪命、155人受傷，當局指出火災似乎是由舞台上的煙火裝置引起，並宣布對4名相關人士發出逮捕令。

法新社報導，當局表示155名傷者已被送往北馬其頓各地醫院，其中有18人情況危急。部分重傷者將被送至其他歐洲國家接受治療。

今天凌晨3點左右，北馬其頓首都史高比耶（Skopje）以東約100公里處城鎮科查尼（Kocani）一家迪斯可舞廳Club Pulse發生火災，這家夜店當時擠滿1000多人，大部分是去觀賞嘻哈雙人團體DNK表演的年輕粉絲。

北馬其頓內政部長托斯科夫斯基（Pance Toskovski）指出，火災可能是因使用「用於演唱會燈光效果」的煙火裝置而引發。他與總理米可斯基（Hristijan Mickoski）一同視察了現場。

托斯科夫斯基說：「火星噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳，並產生濃煙。」

托斯科夫斯基宣布，已對與這起慘劇相關的4名人士發布逮捕令，並就這起事件展開刑事調查。北馬其頓當局並未提供關於被發布逮捕令者的進一步詳細資訊。

鄰近國家的領導人伸出援手，保加利亞、希臘及阿爾巴尼亞總理均表達慰問及願意提供協助。

北馬其頓有意加入歐洲聯盟（EU），歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也在社群媒體X平台談到，她「對這場悲慘的火災深感悲傷」，「歐盟與北馬其頓人民同感悲痛」。

北馬其頓 夜店 火災

延伸閱讀

毒品戰爭涉嫌危害人類罪：菲律賓前總統杜特蒂遭到逮捕

遭發「紅色通緝令」後 杜特蒂突訪港：做好被捕準備

工廠火災負責人判無罪 原來罪魁可能是老鼠咬壞電線

MLB／藤浪晉太郎0.2局狂丟3次四死球 水手教頭還是說很喜歡

相關新聞

在印度待太久…牛津歷史學家過去申請「無限期居留」 恐遭英國逐出境

曾在英國牛津大學做研究的歷史學家杜達成就斐然，她的研究需要用到存放在印度的歷史檔案。如今英國內政部以花太多時間在印度、在...

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

北馬其頓一家夜店今天凌晨發生大火，導致至少59人喪命、155人受傷，當局指出火災似乎是由舞台上的煙火裝置引起，並宣布對4...

駭人烹屍案！巴西6旬翁下體、心臟被烹煮 65歲婦不齒對方1行為下毒手

巴西發生殺人烹屍後吃掉的駭人命案。有1名60歲無家者被發現伏屍在當地度假勝地佩魯伊比（Peruíbe）廣場上，性器官及心臟被人割去，身旁有張血迹斑斑的字條…

墨西哥毒梟據點發現失蹤者遺骨 民眾陳列蠟燭、鞋子哀悼…盼伸張正義

墨西哥民間團體日前在西部哈里斯科州一處疑似為販毒集團訓練場的地方，發現燒焦的受害者遺骨、鞋子和衣物。墨國各地民眾今天聚集...

馬斯克：星艦明年載人形機器人飛火星 最快2029載人登陸

SpaceX公司創辦人馬斯克(Elon Musk)14日表示，旗下的「星艦」(Starship)太空船將在明年底前出發前...

火星為何呈紅色有新解 研究：因潮濕造成鐵鏽 形成時間提早

數十億年來，紅色表面一直是火星的標誌性特徵。此前科學界普遍認為火星表面的紅色主要由乾燥的赤鐵礦造成。日前刊登在英國「自然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。