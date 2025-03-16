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駭人烹屍案！巴西6旬翁下體、心臟被烹煮 65歲婦不恥對方1行為下毒手

香港01／ 撰文／喬納森
巴西有1名60歲無家者被發現伏屍在當地度假勝地佩魯伊比（Peruíbe）廣場上，性器官及心臟被人割去，身旁有張血迹斑斑的字條。情境示意圖。圖／Ingimage
巴西有1名60歲無家者被發現伏屍在當地度假勝地佩魯伊比（Peruíbe）廣場上，性器官及心臟被人割去，身旁有張血迹斑斑的字條。情境示意圖。圖／Ingimage

巴西發生殺人烹屍後吃掉的駭人命案。有1名60歲無家者被發現伏屍在當地度假勝地佩魯伊比（Peruíbe）廣場上，性器官及心臟被人割去，身旁有張血迹斑斑的字條，寫有1名當地婦人暱稱，警方循這些證據逮捕了這名婦人，她稱因死者虐待兒童，才將對方殺害，並煮熟了死者的陰莖和心臟吃掉。警方認為案件不止婦人單獨行事，其後拘捕多1名中年男子，並通緝第3名涉案男疑犯。

無家者被棄屍廣場　下體及心臟被割走

綜合外媒報導，60歲的塞爾索（Celso Marques Ferreira），被發現遭人棄屍在佩魯伊比 (Peruibe) 海灘度假勝地的城鎮廣場上，他是名無家者，當時他的屍體殘缺不堰，身旁有把染有乾涸血迹的刀。警方在屍體旁邊亦發現1張染有血迹的紙條，上面寫上名叫「gringa」的女性綽號，更表明她要為此事負責。

婦人認割下死者陰莖和心臟烹煮後吃掉

警方依據字條提示，拘捕了65歲老婦索薩（Josefa Lima de Sousa），她向警方聲稱「塞爾索會虐待兒童」，當她發現死者的惡行後便襲擊他，並將他的陰莖和心臟割下來，煮熟後吃掉。

警拘多1男另通緝第3名疑兇

警方追查後，拘捕索薩友人、41歲男子羅布森（Robson Aparecido de Oliveira），懷疑與這宗案件有關，有指稱羅布森在塞爾索被殺前曾威脅過他。不過羅布森否認參與謀殺和殘害死者，但警方表示，相信索薩需要其他人幫助下，才能實行她的駭人想法及行為，不可能只有她單獨行動。

警方現時正通緝第3名涉案男疑犯。據悉死者與索薩及其他疑犯都是無家者，經常出沒涉案的廣場上。

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文章授權轉載自《香港01》

命案 棄屍 老婦 虐殺 通緝

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