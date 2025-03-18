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明明省時又便利…洗碗機成「尷尬家電」難普及 日本家庭2特點是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
清洗餐後油膩的碗盤和收拾廚房，是件花時間和精神的事。 圖／ingimage
清洗餐後油膩的碗盤和收拾廚房，是件花時間和精神的事。 圖／ingimage

歐美家庭普及率高達七成的洗碗機，在日本卻始終難以普及。日媒「President online」報導，根據內閣府在2024年3月的調查，日本家庭的洗碗機普及率僅有37.3%，遠低於其他主要家電如洗衣機、冰箱與微波爐。即便這項家電能有效減少家事負擔、提升生活品質，許多日本家庭依然選擇不購買。究竟是什麼因素導致這種現象？

洗碗機難以普及的最大原因，是日本廚房空間狹小。過去20年來，日本住宅廚房的平均面積持續縮小，不僅租屋市場上的廚房設備有限，甚至許多新建住宅的廚房設計也未將洗碗機納入考量。即使是可以擺放桌上型洗碗機的空間，也往往因為收納需求而被其他物品取代，導致洗碗機成為「有點想買但沒地方放」的尷尬家電

除了空間問題，許多日本人對洗碗機的實用性也存疑。例如，洗碗機雖然可以高溫殺菌，但使用前仍需先沖掉食物殘渣，導致部分人認為「既然都要先沖，乾脆直接洗乾淨」。此外，洗碗機主要依照歐美餐具設計，而日本常用的碗盤與漆器不一定適合機洗，增加使用的不便性。再加上洗碗機的清洗時間較長，許多家庭仍習慣手洗，尤其是重視家事品質的人，更難以接受改變。有網友就坦言：「手洗才有真正洗乾淨的感覺！」

雖然洗碗機能節省時間、減少家庭爭吵，甚至降低用水量，但日本住宅環境與家事觀念仍舊限制普及率。專家認為，未來若要提升使用率，除了需要改善住宅設計、提供更適合日本家庭的洗碗機款式外，也必須改變對「家務」的刻板印象，讓更多人接受利用家電來減輕家事負擔。

廚房 收納 日本 洗碗機

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