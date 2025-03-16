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墨西哥毒梟據點發現失蹤者遺骨 民眾陳列蠟燭、鞋子哀悼…盼伸張正義

中央社／ 墨西哥市15日綜合外電報導
墨西哥民間團體日前在西部哈里斯科州一處疑似為販毒集團訓練場的地方，發現燒焦的受害者遺骨、鞋子和衣物。圖為3月15日，人們參加墨西哥城國家宮外的全國哀悼抗議活動。歐新社
墨西哥民間團體日前在西部哈里斯科州一處疑似為販毒集團訓練場的地方，發現燒焦的受害者遺骨、鞋子和衣物。圖為3月15日，人們參加墨西哥城國家宮外的全國哀悼抗議活動。歐新社

墨西哥民間團體日前在西部哈里斯科州一處疑似為販毒集團訓練場的地方，發現燒焦的受害者遺骨、鞋子和衣物。墨國各地民眾今天聚集示威抗議，要求當局伸張正義。

根據法新社記者及當地媒體報導，除了尋獲受害者遺骨的哈里斯科州（Jalisco），首都墨西哥市（Mexico City）、蒂華納（Tijuana）、韋拉克魯斯州（Veracruz）、聖路易波多西州（San Luis Potosi）等地也都有民眾舉行示威。

在墨西哥據報有10萬多人失蹤，由失蹤者家屬組成的尋找失蹤者團體「搜尋戰士」（Guerreros Buscadores）本月5日在一座農場找到受害者遺骨，那裡疑似曾是販毒集團留置強迫入夥成員的地點。

「搜尋戰士」稱這座農場是設有「秘密火葬場」的「滅絕中心」。儘管墨西哥已習慣日益加劇的販毒集團相關暴力事件，這一發現仍震驚全國。

在墨西哥市，示威者陳列蠟燭與成排的鞋子，以悼念失蹤者。

現年58歲的柯羅納（Aurora Corona）說：「我來此為我的兒子及所有失蹤者發聲。」她的兒子去年3月在東北部新利昂州（Nuevo Leon）失蹤。

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受害者 墨西哥 失蹤 毒品 販毒

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