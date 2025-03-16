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澳洲新南威爾斯熱浪侵襲 雪梨全面禁火

中央社／ 雪梨16日綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州今天壟罩在熱浪之下，叢林大火的風險大增，促使當局對首府雪梨（Sydney）發布全面禁火令。

路透社報導，新南威爾斯州是在3月底結束的叢林大火高風險季尾聲，發布這道禁火令。

澳洲氣象預報員今天指出，新南威爾斯州部分地區氣溫將較平均高出攝氏12度；澳洲人口最多的城市雪梨，氣溫將達攝氏37度。

根據氣象預報員數據，當地時間上午9時30分，雪梨機場氣溫已達攝氏29.3度，較3月均溫高出攝氏3度以上。

氣象預報員在網站表示，陣風、炎熱天氣與相對低的濕度，將導致大雪梨地區暴露於極端火災危險之中。

新南威爾斯州鄉村消防局（Rural Fire Service）在社群平台X表示，由於「天氣炎熱、乾燥、多風」，包括雪梨在內的州內大部分地區，已全面禁止生火。

而在新南威爾斯州隔壁州維多利亞，墨爾本（Melbourne）郊區的叢林大火燒毀1間房屋，消防當局表示，約200名消防員正在滅火。

威爾 雪梨

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