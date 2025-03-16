澳洲新南威爾斯熱浪侵襲 雪梨全面禁火

SpaceX創辦人馬斯克幫美國總統川普節省開支的同時，還不忘太空夢！他宣布希望明年底前，能讓自家SpaceX火箭飛到火星，2029年就可以讓太空人登陸火星。不過他最近有幾次火箭發射任務的測試都失敗，目前進展並沒有很順利，他希望未來只要1天就可前往月球，未來人類能殖民火星。

2025-03-16 14:02