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馬斯克盼射火箭到火星 2029年讓人登陸

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
SpaceX創辦人馬斯克近日積極測試「星艦」型火箭，盼能推動人類登陸火星。（Photo by SpaceX on Pexel）
SpaceX創辦人馬斯克近日積極測試「星艦」型火箭，盼能推動人類登陸火星。（Photo by SpaceX on Pexel）

SpaceX創辦人馬斯克幫美國總統川普節省開支的同時，還不忘太空夢！他宣布希望明年底前，能讓自家SpaceX火箭飛到火星，2029年就可以讓太空人登陸火星。不過他最近有幾次火箭發射任務的測試都失敗，目前進展並沒有很順利，他希望未來只要1天就可前往月球，未來人類能殖民火星。

馬斯克有大火星夢

根據《英國廣播公司》報導，馬斯克近日在X上發文表示，希望能在明年底發射「星艦」火箭到火星，最快2029年就可以嘗試讓太空人登陸火星，但他又改口表示，也許2031年會比較可能。他的「星艦」型火箭長達123公尺，是目前市面上最大型的火箭，馬斯克盼星艦的強大推動力，讓他可以一圓殖民火星的夢想。

但近日馬斯克2次測試星艦發射都失敗，都是發射不久後在空中爆炸，SpaceX表示會檢測發射數據，以找出可能的失敗原因。美國聯邦航空總署則表示在星艦火箭可以起飛前，需要再進行進一步的調查。NASA則希望他能儘快修正火箭的缺失，未來可以在NASA最新的阿提米斯登月計畫上使用。

太空計畫依賴SpaceX

馬斯克向來都有宏大的太空夢，2016年，他就曾表示希望他的天龍號太空船能開到火星；2020年他曾宣稱能讓人類6年以後登上火星；2024年，他又說要在4年內讓人類登陸火星，且接下來的火星任務要帶著特斯拉研發的人形機器人「Optimus」前往。

美國政府對馬斯克的需求相當高，在太空方面多有依賴。《NBC新聞網》提到，SpaceX近日發射獵鷹9號火箭，前往國際太空站讓威爾默與威廉絲2位太空人回地球，兩人原本僅要在國際太空站待8天，結果因為波音的太空艙有安全疑慮，讓兩人在太空站待了9個多月，近日才要回到地球。

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