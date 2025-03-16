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9種器官可能揭老化疾病風險 預測失智症最好看「它」而不是大腦

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
醫學期刊《刺胳針數位醫療》一項最新研究指出，器官的生物年齡可能可以預測罹患癌症、失智症和心臟病的風險。圖為示意圖，2023於美國阿拉巴馬大學的一項移植手術。美聯社
醫學期刊《刺胳針數位醫療》一項最新研究指出，器官的生物年齡可能可以預測罹患癌症、失智症和心臟病的風險。圖為示意圖，2023於美國阿拉巴馬大學的一項移植手術。美聯社

華盛頓郵報報導，國際期刊「刺胳針數位醫療」一項最新研究指出，器官的生物年齡可能可以預測罹患癌症、失智症和心臟病等多種和老化相關疾病的風險，而最好用於預測失智症的因子並非大腦的退化速度，而是免疫系統的生物年齡。

這項研究利用倫敦一項長期專案「白廳研究」（Whitehall II）的數據，分析6235名年齡介於65歲至89歲受試對象的血液檢體，並追蹤其在20年間罹患的相關疾病，探討個體實際年齡和9大器官生物年齡的落差。白廳研究歷時超過35年，研究與追蹤超過1萬名受試英國人。

9大器官為心臟、血管、肺、免疫系統、胰臟、腎臟、肝、小腸和大腦。

研究人員指出，人體器官的老化速率因人而異，甚至同一人體內不同器官的退化速度也不同。那些擁有「快速老化」器官的人，在45種與年齡相關的疾病中，罹患其中30種的風險較高。

部分結果顯示，器官老化速度與該器官疾病有關聯，比如肺部退化較快則更可能發展呼吸系統疾病。

但在其他情況下，這種關聯並不那麼直接。特別是迅速老化的腎臟和腎臟病及其他器官疾病有關聯，比如肝臟和胰臟；而多種器官快速老化會增加罹患腎臟病的風險。

研究者指出，出乎意料的是，最好用於預測失智症的並非大腦退化速度，而是免疫系統的生物年齡。

這項研究凸顯特定器官的血液檢測具備研究前景。研究主要作者、倫敦大學大腦科學系教授克維馬基（Mika Kivimaki）指出，這類檢測未來有可能「提供建議，告訴某人是否需要更加關注特定器官的健康，並且可能提供早期警示，提醒他們可能面臨某種疾病的風險」。

器官 老化

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