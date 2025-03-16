秘魯漁民捕魚迷航 太平洋漂流95天奇蹟返家
秘魯漁民納帕（Maximo Napa）在太平洋迷航了95天，靠著吃蟑螂、鳥和海龜活下去，如今他已經回到家人身邊。
路透社報導，納帕2024年12月7日從秘魯南部沿海小鎮馬科納（Marcona）啟程捕魚。他打包了兩週行程所需食物，但10天之後，暴風雨導致他的船偏離航線，最終在太平洋上漂流。
他的家人開始找他，但秘魯海上巡邏隊一直找不到人；直到這個月12日，厄瓜多漁業巡邏船隻才在秘魯外海約1094公里處發現了他；當時他已嚴重脫水，情況危急。
納帕在靠近厄瓜多邊境的秘魯北部城鎮白塔（Paita）與家人團聚，他告訴路透社說：「我不想死…我吃過蟑螂、小鳥，最後吃烏龜。」
他說，他食物耗盡，被救起之前已15天沒吃任何東西，僅靠船上收集的雨水維生，雖是如此，他仍靠著思念家人來撐下去，包括他兩個月大的孫女。
他說：「我每天都在想我的母親…我感謝神給了我第2次機會。」
納帕排定先在白塔接受更多醫療檢查，再動身南下前往首都利馬（Lima）。
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