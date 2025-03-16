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捷克國家博物館成吉思汗展開幕 故宮文物9月接力登場

中央社／ 布拉格15日專電

今年捷克國家博物館推出2個亞洲大展，分別是3月開幕的「成吉思汗」蒙古展，以及將在9月揭幕的「故宮文物百選及其故事」，為捷克年度文化盛事。

「成吉思汗」（Chinggis Khan）展覽於3月11日在捷克國家博物館開幕，「故宮文物百選及其故事」（100 objects, 100 stories: treasures from the National Palace Museum）則將在今年9月至10月登場，展覽將聚焦古代科技工藝、風景與常民生活，展出「翠玉白菜」、「清院本清明上河圖」等百餘件文物。

「成吉思汗」展覽為捷克國家博物館與成吉思汗國家博物館（Chinggis Khaan National Museum）合作，呈現成吉思汗的生平與帝國版圖，以及展示古代蒙古人的精神、神秘信仰與日常生活。

本次展覽共有超過260件展品，分布於3大展廳，展出蒙古的黃金首飾、戰爭武器、傳統服飾、儀式面具、騎兵裝備、繪畫、陶器與蒙古包等。

捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）先前對媒體表示：「這是捷克首次展出來自烏蘭巴托成吉思汗國家博物館，與其他蒙古文化機構的珍貴藏品，並結合捷克國家博物館館藏中的稀有文物。」

在展覽開幕前，盧卡其與蒙古科學院院長登貝雷爾．索德諾姆桑布（Demberel Sodnomsambuu）簽署備忘錄，未來將借展蒙古的古生物化石到捷克，規劃在2027年推出「恐龍：來自蒙古的龍族」國際大展（Dinosaurs, Dragons of Mongolia）。

蒙古與捷克的學術合作歷史悠久，早在60年前，捷克考古學家伊斯爾（Lumír Jisl）便發起與蒙古考古學家合作，開啟雙方在考古學、挖掘研究、人類學與歷史學上的深入交流。

此外，捷克蒙古學家普查（Pavel Poucha）在1955年將蒙古經典史書「蒙古秘史」（Tajná kronika Mongolů）翻譯成捷克語，讓捷克學界更深入了解成吉思汗的生平。

捷克亞非美文化博物館館長沙馬爾（Zdeněk Šámal）說：「『蒙古秘史』是一份了不起的資料，因為其最初只打算透過口頭傳承，但在14世紀初以中文記錄下來。普查的翻譯尤其引人注目，因為他是1950年代第一批展開此計畫的學者之一。」

博物館 捷克 蒙古

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