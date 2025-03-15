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愛沙尼亞推動科技執法 AI測速巡邏車2027年上路

中央社／ 維爾紐斯15日專電

愛沙尼亞加速引進人工智慧（AI）技術強化交通執法，逐步淘汰傳統固定式測速相機，轉向智慧巡邏車與自動執法系統。這些設備不僅能精確偵測超速行為，還能識別未繫安全帶、分心駕駛、闖紅燈等多種違規行為。

根據愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞警察與邊防局（Police and Border Guard Board,PPA）發言人洛伊戈（Sirle Loigo）透露，2024年愛沙尼亞各類測速相機共記錄超過32萬筆交通違規事件，其中8台移動式測速相機就取締了超過20萬起違規，比固定式測速相機更具執法效果。

然而，PPA並未計劃購買更多移動式相機，而是將重點放在配備AI測速和自動執法系統的巡邏車。這些巡邏車除了能偵測超速行為，還可以取締未繫安全帶、分心與危險駕駛、闖紅燈、開車時使用手機等違規行為。違規的影像證據將自動上傳至資料庫，並透過系統自動生成罰單，無須警員介入。

PPA只需處理那些需要立即干預的違規事件，提高執法效率。

洛伊戈表示，目前PPA設定在2027年左右讓配備AI測速和自動執法系統的巡邏車正式上路，屆時新的警告程序資訊系統也將同步上線。此外，相關修法程序亦已啟動，確保相關法規能夠在系統啟用前正式生效。

愛沙尼亞政府先前也曾考慮導入區間測速相機，並建立違規累積扣點制度，但相關提案因政府執政聯盟解散而暫時擱置。

愛沙尼亞交通局局長索克（Priit Sauk）指出，固定式測速相機的監管效果有限，因為駕駛人都知道它們的確切位置，因此難以發揮長期震懾作用。2018年愛沙尼亞固定式測速相機數量近50台，但目前僅剩34台，且未來將隨設備的認證與維修期限到期陸續淘汰。

與此同時，愛沙尼亞的鄰國立陶宛目前有120組區間測速相機，並計劃在今年再增設40組。根據立陶宛的數據顯示，在安裝區間測速相機的路段，嚴重交通事故減少了一半以上。

然而，愛沙尼亞法律專家認為，現行法規可能無法支持區間測速相機的應用，因此仍需更多討論。此外，監管責任、數據處理與存放機制等隱私權問題也是有待解決的關鍵問題。

儘管仍有法律與政策上的挑戰，但AI巡邏車與區間測速等科技執法系統預期將成為愛沙尼亞未來交通執法的重要工具，以提升道路安全與執法效率。

愛沙尼亞 測速 闖紅燈

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