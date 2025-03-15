Terna將投資8300億元升級義大利電網 助國家能源轉型

義大利政府控有的電網營運商Terna今天表示，將在未來10年內投資230億餘歐元（約新台幣8300億元）進行電網升級，以協助支持國家能源轉型。

路透社報導，Terna去年已承諾，至2028年底前相關投資總額將達到165億歐元；如今再宣布，為了推動今年起至2034年的國家電力網絡發展，投資總額將提高10%。

Terna執行長狄福賈（Giuseppina Di Foggia）透過聲明表示：「為了應付電力及併入再生能源的需求不斷成長，對電網的規劃、現代化和數位化進行投資有其必要性。」

狄福賈還說，Terna的目標是確保義大利擁有「可靠、具韌性且永續的（電力）系統」。

義大利環境與能源安全部長弗拉廷（Gilberto Pichetto Fratin）對Terna的投資承諾表示歡迎。他告訴媒體記者：「230億歐元（投資）是大事，因為電網顯然是國家電力（系統）的骨幹。如果沒有這條骨幹，我們就無法滿足民眾和企業的需求。」

Terna預測，透過其投資計畫，義大利供電市場間的電力交換能力將從目前的16GW（百萬瓩）提升至約39GW，此外，電網升級後將解決區域電力壅塞的問題，並確保電網的穩定與安全。

Terna表示，其中一些重大基礎建設計畫都將在2030年底前完成，例如連接義大利西側薩丁尼亞島（Sardinia）和南部西西里島（Sicily）及坎佩尼亞大區（Campania）3地的第勒尼安電纜（Tyrrhenian Link）、義大利東部外海的亞得里亞電纜（Adriatic Link），以及歐洲聯盟（EU）資助、連接義大利與北非突尼西亞的輸電纜線。

Terna還說，今天宣布的投資將有助支持義大利政府達成其目標，也就是在2030年底前將全國太陽能與風能裝置容量提高至65GW，並在2035年底前進一步增至94GW。

此外Terna估算，其投資計畫所帶來的升級，將使得義大利每年二氧化碳排放量減少規模最晚在2030年達到最多2000千噸（kiloton），且最晚在2040年減量規模再成長至1萬2100千噸。