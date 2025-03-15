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嚴重工安意外…泰國高速公路「起重機倒塌」 至少4死逾10傷

中央社／ 曼谷15日綜合外電報導
泰國警方說，首都曼谷的1處建築工地，今天發生起重機倒塌事故，造成至少4人死亡，救援人員正努力搜尋瓦礫堆中的第5名受害者。圖／新華社
泰國警方說，首都曼谷的1處建築工地，今天發生起重機倒塌事故，造成至少4人死亡，救援人員正努力搜尋瓦礫堆中的第5名受害者。圖／新華社

泰國警方說，首都曼谷的1處建築工地，今天發生起重機倒塌事故，造成至少4人死亡，救援人員正努力搜尋瓦礫堆中的第5名受害者。

法新社報導，這起事故發生在今天凌晨，地點位於連接曼谷和泰國南部的主要高速公路拉瑪二路（RamaII）。

警方表示，至少有4名建築工人當場死亡，還有數十人受傷，該處正在興建一條收費高速公路。

高階警官薩揚（Sayam Boonsom）在現場告訴記者：「我們已找到4具屍體，但有1名受害者仍被困在瓦礫堆中。」他還說，第5名受害者據推測已死亡。

他說，罹難4人中，有3人是泰國人。

薩揚還說，目前正在調查起重機倒塌的原因。

目擊者告訴當地媒體Thairath TV，在起重機倒塌之前，他聽到了兩聲巨響。

他說：「事故發生時，工人們正在倒水泥。」

建築工地事故在泰國很常見，因為當地安全法規執行不力，往往造成致命事故。

泰國警方說，首都曼谷的1處建築工地，今天發生起重機倒塌事故，造成至少4人死亡，救援人員正努力搜尋瓦礫堆中的第5名受害者。圖／新華社
泰國警方說，首都曼谷的1處建築工地，今天發生起重機倒塌事故，造成至少4人死亡，救援人員正努力搜尋瓦礫堆中的第5名受害者。圖／新華社

曼谷 死亡 泰國 高速公路

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