嚴重工安意外…泰國高速公路「起重機倒塌」 至少4死逾10傷

泰國警方說，首都曼谷的1處建築工地，今天發生起重機倒塌事故，造成至少4人死亡，救援人員正努力搜尋瓦礫堆中的第5名受害者。

法新社報導，這起事故發生在今天凌晨，地點位於連接曼谷和泰國南部的主要高速公路拉瑪二路（RamaII）。

Another Rama II Road structure collapse last night resulting in multiple deaths and injuries pic.twitter.com/RwOATwrDN4 — Bangkok Lad (@bangkoklad) 2025年3月15日

警方表示，至少有4名建築工人當場死亡，還有數十人受傷，該處正在興建一條收費高速公路。

高階警官薩揚（Sayam Boonsom）在現場告訴記者：「我們已找到4具屍體，但有1名受害者仍被困在瓦礫堆中。」他還說，第5名受害者據推測已死亡。

他說，罹難4人中，有3人是泰國人。

薩揚還說，目前正在調查起重機倒塌的原因。

目擊者告訴當地媒體Thairath TV，在起重機倒塌之前，他聽到了兩聲巨響。

他說：「事故發生時，工人們正在倒水泥。」