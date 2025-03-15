一片漆黑…古巴再發生大規模停電 5個月內第4次

古巴今天發生全國大停電，官員表示，起因是國家電網故障。這已經是財務拮据的共產國家古巴在5個月內發生的第4次大規模停電。

法新社報導，古巴能源與礦產部表示：「晚間8時15分左右，1起故障…導致古巴西部大範圍停電，進而癱瘓國家電力系統。」

古巴總理克魯斯（Manuel Marrero Cruz）在社群媒體X發文寫道，政府正「竭盡所能」設法恢復供電。

Ante la inesperada desconexión del Sistema Eléctrico Nacional, ya se trabaja sin descanso para su más pronta recuperación.#ConLaFuerzaDeLaUnidad — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) 2025年3月15日

接近午夜時，當局指出，獨立迴路已經開始供電給若干省分的醫院等重要設施。

古巴首都哈瓦那（Havana）的街道陷入黑暗，民眾已經對停電習以為常，只能依靠手機和手電筒照明。

在哈瓦那，只有少數配備發電機的飯店和民營企業及醫院等重要公共設施還維持照明。

人口970萬的島國古巴於去年最後幾個月經歷3次全國性停電，其中兩次持續了數天。

頻繁發生停電之際，古巴正面臨30年來最嚴重的經濟危機，不僅食物、藥品和燃料短缺、通膨飆升，還出現大量移民潮，多數人選擇前往美國。