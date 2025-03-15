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囍宴、金錢男孩等酷兒電影登西班牙 首站塞維亞17日開跑

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
電影《囍宴》劇照。圖／三角基金會提供
電影《囍宴》劇照。圖／三角基金會提供

延續去年台灣電影於「馬德里LesGaiCineMad國際同志影展」獲得的熱烈迴響，《囍宴》、《金錢男孩》，及《春行》等具代表的同志電影今年將亮相西班牙至少6城市各具特色同志影展，首站即為本月17日在西班牙南部塞維亞舉辦的「ANDALESGAI國際同志電影節」。

駐西班牙代表處文化組去年與同志權益非營利組織「三角基金會」（Fundación Triángulo）合辦「馬德里LesGaiCineMad國際同志影展」台灣主題國專題活動，獲當地電影、文化界極佳迴響及高度關注。

駐西文化組長張祐瑄表示，今年將延續先前成功經驗，擴大於西班牙巡迴辦理台灣酷兒電影專題。今年3月至11月期間，於西班牙各城市含括塞維亞（Sevilla）、巴亞多利（Valladolid）、哥多華（Córdoba）、阿爾梅里亞（Almería）、薩拉戈薩（Zaragoza）、畢爾包（Bilbao）及巴達霍斯（Badajoz）等地知名電影節輪番上映，巡迴片包括《囍宴》、《河流》、《刺青》、《金錢男孩》、《日常對話》、《春行》及《青春並不溫柔》等具代表性影片，並與主辦方合作邀請台灣專業影人親自分享電影創作脈絡及文化意涵，傳遞台灣重視民主人權、同志平權的進步形象。

文化部表示，台灣酷兒電影專題巡迴影展首站將於3月17日至19日在塞維亞大學文化倡議中心（Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla）選映《囍宴》、《日常對話》及《青春並不溫柔》等3部影片，邀請台灣國際女性影展總監羅珮嘉主講「重返新時區：90年代以降的臺灣酷兒影像與文化」講座。

文化部介紹，羅珮嘉將以身處90年代電影史《囍宴》（El Banquete de Bodas）為起點，穿越至2010年代如《日常對話》（Small Talk）所展現酷兒紀錄片時期，至《青春不夠溫柔》（Who’ll Stop the Rain）所身處當代反思，藉由不同支線交織狀態，分享台灣各階段電影美學、酷兒與性別事件所形構而成的酷兒電影脈動，並介紹其他經典作品。此外，羅珮嘉也將出席3部電影映後座談，為當地影迷解說台灣同志電影的脈絡與背景。

台灣酷兒電影專題巡迴西班牙各大城市，首站塞維亞3月17日登場。圖／三角基金會提供
台灣酷兒電影專題巡迴西班牙各大城市，首站塞維亞3月17日登場。圖／三角基金會提供

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