長壽之謎有解？科學家研究「世界最老婆婆」基因 發現特殊微生物群

去年8月在西班牙逝世、終年117歲的世界最老人瑞莫雷拉（Maria Branyas Morera），一項研究顯示她身上有使細胞比正常年輕的基因，且體內有類似嬰兒所有的微生物群。

據《衛報》報導，科學家在瑞莫雷拉去世前，就開始對她體內的微生物群和DNA進行研究，結果發現她遺傳的基因能讓她的細胞「更年輕」，估計她繼承的基因使她細胞如像比實際年齡年輕17歲。

巴塞隆拿大學分子遺傳學教授、老化研究頂尖專家埃斯特勒（Manel Esteller）領導的研究也發現，瑞莫雷拉體內用於維持人體健康的微生物群，竟與嬰兒所有的微生物群相似。

瑞莫雷拉也長期保持一些健康的生活習慣，如她從不抽菸喝酒，喜歡散步，並堅持地中海飲食，每天三杯乳酪。她也經常和家人待在一起，這些都幫助她從身體到精神層面延長壽命。

西班牙日報《Ara》此前報導稱，埃斯特勒對瑞莫雷拉的研究，是迄今為止對超級百歲老人最完整的研究，這為一些極其長壽現象提供可能的解釋。埃斯特勒希望團隊對瑞莫雷拉的研究，能為那些嘗試研製與年齡相關疾病藥物和治療方法的人提供有用的資訊。

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文章授權轉載自《香港01》