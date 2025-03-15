德國病毒學權威：推斷新冠源頭尚無實據

圍繞德國媒體對聯邦情報局（BND）有關新冠病毒起源的一份評估的報道，柏林夏裡特醫學院（Charité）的病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）出面發聲，指出要做出結論性的判斷，目前還缺乏基本的可驗證依據。

被視為德國新冠病毒領域學術研究權威的德羅斯滕表示，評估中匯總的信息雖然令人給他留下深刻印象，但他無法獲知有關數據的初始來源。“僅憑這一點，我也無法做出科學的論斷。”

《南德意志報》和《時代》周報日前報道，德國情報機構早在2020年就依據公開數據和專項情報行動獲取的資料推斷，新冠病毒有可能源於中國一家生物實驗室的洩漏事故。資料包括來自中國研究機構的數據，尤其是武漢病毒研究所的科研數據。

報道稱，這些資料不僅包含有關所謂“功能增益”（Gain-of-Function）實驗的線索，即對自然界中的病毒進行人工改造的高風險實驗，還揭示了大量違反實驗室安全規定的情況。情報部門由此認為，實驗室洩露說的可能性高達80%到95%。

知情不報？

報道稱，聯邦情報局的評估自5年前提交給總理府後，如石沉大海，政府未采取任何行動。並提出問題：柏林為何對這份評估緘口不言？默克爾周四（3月13日）通過其發言人回應媒體的質詢，否認曾對公眾隱瞞重要信息。

2024年12月，總理府委托包括德羅斯滕和羅伯特·科赫研究所的所長沙德（Lars Schaade）在內的多名科學家對聯邦情報局的報告進行評估。

德羅斯滕表示，只有在全部原始數據公開的情況下，才能讓其他科學家理解有關分析並進行驗證。

新冠病毒源頭之爭：專家怎麼說

而根據目前所公開的數據和信息，科學界認為新冠病毒自然起源說的可能性顯然更大。德羅斯滕說：無論是自然起源還是實驗室洩露說，都沒有可靠的證據，“但可能性大小是有差異的”。

他強調，如果無法對有據可查的原始資料和數據進行科學評估以及討論和驗證，得出的結論“只能是一種論斷，不管你是大學教授、情報官員還是政治家。”

作為受到政府委托討論情報部門對新冠起源評估的專家組的一員，德羅斯滕明確表示：“我們不會寫出一份報告，即便眼下公眾有這樣的期待……這不會發生，因為這是不可能的。”

（德新社，t-online）

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