難得月全食登場 美歐非洲天文迷驚嘆「血月」奇景

中央社／ 巴西好景市14日綜合外電報導
14日凌晨，在芝加哥市中心的摩天大樓之間所見月全食。美聯社
14日凌晨，在芝加哥市中心的摩天大樓之間所見月全食。美聯社

罕見的月全食今天凌晨在夜空出現，使得在整個美洲、太平洋、大西洋及在非洲與歐洲的最西部地帶等眾多地方，天文迷能親眼目睹令人驚嘆的「血月」天文奇景。

法新社報導，月全食出現在太陽、地球與月球排成一直線時，這時地球的巨大陰影投射到月球上，但仍不會完全遮蓋住折射到月球的光線，導致月球呈現散發紅色光輝的所謂「血月」景象。

英國諾丁罕特倫特大學（Nottingham TrentUniversity）天文學家布朗（Daniel Brown）表示，由於月全食時只有透過地球大氣層「折射和散射」的太陽光線能照到月球，使其散發出紅光 。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）的說法，這次月食在北美洲從美東時間今天凌晨1時9分（台灣時間14日下午1時9分）開始，月亮先是看來像被咬一口，到了凌晨2時26分達到月全食，並持續至3時31分。

而在法國，根據法國的天體力學與星曆計算研究院（Institute of Celestial Mechanics and EphemerisCalculation，IMCCE）說法，當地月全食從法國時間今天上午7時26分開始，持續至上午8時31分。

不過在歐洲，只有在像法國的不列塔尼（Brittany）等最西邊的地區，才有機會在月落前目睹月全食。

至於在南半球的紐西蘭則是相反，只有在今天月亮升起時才能看到局部的月全食。

布朗不喜歡「血月」這個詞，因為有人將月全食與「1套資訊錯誤的世界末日理論」連結，使得「血月」帶有負面聯想。

然而，並非所有人類社會都對月食持負面看法。布朗便指出，有些非洲人的傳統是把月蝕視為太陽與月亮之間起衝突，可藉由人類「在地球上展現如何合作」及放下舊恨來化解。

台北市立天文館表示，今年其實有2次月全食，台灣雖然看不到這次，但在9月8日下次月全食時，可從半影食始、初虧、食甚、復圓到半影食終全程看得到。

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