「幹嘛跟我男友講話？」前任新女友怒砸酒杯 正妹慘遭毀容

英國一名女子到夜店慶生巧遇前任和他的現任女友。想不到她只是跟前任閒聊幾句，就遭到情敵攻擊，拿酒杯砸在她臉上。這起事件不只導致她臉上留下明顯的疤痕，也使得女子罹患創傷後壓力症候群（PTSD），影響她的職業生涯與心理健康。

據《太陽報》（The Sun）報導，這起事件發生於2022年9月24日，當時費利西蒂（Felicity Calveley）和朋友到夜店慶生，結果遇到一年半前分手的前男友。

兩人分手以後就沒有再聯絡過，前男友出現時，帶著當時20歲的新女友米婭（Mia Troake）。前男友發現費利西蒂後，上前跟她寒暄了幾句，兩人在對話過程中，前男友開了一些玩笑，而她也很捧場地笑了。

沒想到米婭看了醋勁大發，她臉色一沉，質問費利西蒂「為什麼跟我男友說話？」還沒等對方回答，米婭又逼問：「妳是不是想跟他上床？」這樣的質問讓費利西蒂覺得非常不滿，於是故意諷刺地回應說：「對啊，我就是想睡他。」沒想到這句話成了引發攻擊的最後一根稻草。

費利西蒂話一說完，米婭就舉起手中的玻璃杯，用力砸向她的臉。費利西蒂的嘴唇和人中因此被割傷，就連頭髮裡也滿是碎玻璃。她的傷口縫了5針，如果不想留疤，未來需要整形手術美容。

費利西蒂表示，事件發生後，她患上嚴重的PTSD，就連晚上都不敢出門。不僅如此，她也因為心理創傷，導致無法繼續之前的工作。

米婭在2024年時，於法庭上承認自己犯下非法傷害罪（unlawful wounding）。她被判處18個月有期徒刑，緩刑兩年，須進行100小時社區勞動，並支付1000英鎊（約4萬台幣）賠償金，也被設下禁制令，不得再靠近費利西蒂。