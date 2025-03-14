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阿根廷水災重創布蘭卡灣 社群媒體助力賑災高效

中央社／ 布宜諾斯艾利斯14日專電

阿根廷港市─布蘭卡灣日前遭遇暴雨，導致16人死亡，逾千戶家庭流離失所。由於社群媒體即時傳播，包括球星梅西公開聲援，社會動員迅速，短短數日內募集千噸救援物資，各界支援行動空前高效。

阿根廷布蘭卡灣（Bahia Blanca）7日遭遇暴雨，8小時內降雨400毫米，相當於降下1年雨量，經濟損失粗估達4000億披索（約新台幣123.5億元）。然而，與過往災害不同，賑災行動迅速展開，各地教堂、足球俱樂部和首都布宜諾斯艾利斯火車站設立物資捐贈點，阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）公開聲援，呼籲社會援助災區。

另外，各大足球俱樂部也罕見地開放球場作為物資收集點，並安排卡車與火車運送救援物資。截至目前，已有超過千噸物資送抵災區。

國家報（ La Nacion ）指出，此次社會反應與以往不同，受到社群媒體即時傳播、歷史災害經驗、社會團結、媒體推動與組織高效動員的影響，遠超2013年拉普拉塔與2003年聖達菲水災賑災規模，相較於政府的緩慢撥款，民間救援迅速抵達前線，展現阿根廷社會空前的動員力量。

根據布蘭卡灣市政府統計，超過70%的城市基礎設施遭到破壞，曾疏散達1450人，當地學校仍未復課，因短缺電力、道路受損與房屋損毀，全面停工。

災後5天，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）到災地視察，隨後宣布撥款2000億披索直接援助受災戶，然而，布宜諾斯艾利斯省省長基西洛夫（Axel Kicillof）表示，省政府與中央政府缺乏溝通，無法及時規劃災後重建計畫，引發爭議。目前，眾議院已通過將布蘭卡灣列為緊急狀態。

布蘭卡灣市政府表示，重建計畫將分三部分進行，初步優先治理馬多納多（Maldonado）運河與流域研究，改善防洪機制，再來重建當地公立醫院。此外，將成立城市基礎設施重建基金，更換與恢復受損設施，並加強城市排水系統，以降低未來類似災害風險。

氣象專家指出，這次極端天氣可能與全球氣候變遷有關，強調加強防災措施的重要性。

社群媒體 足球 阿根廷

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