阿根廷水災重創布蘭卡灣 社群媒體助力賑災高效

英國一名女子到夜店慶生巧遇前任和他的現任女友。想不到她只是跟前任閒聊幾句，就遭到情敵攻擊，拿酒杯砸在她臉上。這起事件不只導致她臉上留下明顯的疤痕，也使得女子罹患創傷後壓力症候群（PTSD），影響她的職業生涯與心理健康。

2025-03-14 21:22